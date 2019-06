“Türkiye girdiği her sınamadan gücünü arttırarak çıktı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Son 6 yılda yaşadıklarımız dahi bu milletin birliğine, beraberliğine kardeşliğine sahip çıkması halinde üstesinden gelemeyeceği zorluk olmadığını göstermeye yeterlidir. Terör örgütlerinin saldırılarından, darbe teşebbüslerine ve ekonomik tuzaklara kadar uzanan bu badirelerden herhangi biri mesela bir Avrupa ülkesinin başına gelseydi emin olun yerle yeksan olurdu. Ama Türkiye hamdolsun girdiği her sınamadan gücünü artırarak çıktı. Üstesinden geldiğimiz her badire, her operasyon devletimizin gücünü güç kattı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş adamları ve sanat dünyasının önde gelen isimleriyle Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.

“TÜRKİYE GİRDİĞİ HER SINAMADAN GÜCÜNÜ ARTIRARAK ÇIKTI”

İşadamlarıyla buluştuğu toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kendi içimizdeki siyasi sosyal, kültürle, ekonomik kavgalarla heba ettiğimiz onca yılın ardından nihayet gerçek gücümüzü potansiyelimizi ortaya koyacağımız bir döneme girdiğimize inanıyorum.

Son altı yılda yaşadıklarımız dahi bu milletin birliğine, beraberliğine kardeşliğine sahip çıkması halinde üstesinden gelemeyeceği zorluk olmadığını göstermeye yeterlidir. Terör örgütlerinin saldırılarından, darbe teşebbüslerine ve ekonomik tuzaklara kadar uzanan bu badirelerden herhangi biri mesela bir Avrupa ülkesinin başına gelseydi emin olun yerle yeksan olurdu. Ama Türkiye hamdolsun girdiği her sınamadan gücünü artırarak çıktı. Üstesinden geldiğimiz her badire, her operasyon devletimizin gücüne güç kattı” dedi.

“ONLAR KAÇACAK BİZ KOVALAYACAĞIZ. İNLERİNE GİRDİK GİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörle mücadele can kayıplarıyla ekonomide bir takım sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Şehit olmak sıradan bir olay değildir. Böyle bir makama ulaşmak, her yiğidin karı değil, er kişinin karıdır. Ülkemizin düşürülmek istediği durumla ödediğimiz bedeller arasında doğrudan bir ilişki vardır.

Onlar kaçacak biz kovalayacağız. İnlerine girdik girmeye devam edeceğiz. Zira bu aziz milletin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yoktur. Dolaysıyla da huzur, refah bulunan kadar bu mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Son haftalarda teröristlerin en üst kademelerinde olanların nasıl etkisiz hale getirildiğini görüyorsunuz, duyuyorsunuz” diye konuştu.

“ORTADOĞULAŞTIRMAK, BALKANLAŞTIRMAK HATTA AFRİKA’LAŞTIRMAK İSTEYENLERE KARŞI 82 MİLYON HEP BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ”

Bağımsız ve güçlü Türkiye için çalışmalara devam edeceğiz diyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ortadoğulaştırmak, Balkanlaştırmak hatta Afrika’laştırmak isteyenlere karşı 82 milyon hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Belki bedel ödemeye devam edeceğiz ama hiç şüpheniz olmasın evlatlarımıza 2023-2053-2071vizyonlarını hayata geçirecek çok daha güçlü ve bağımsız Türkiye bırakmak için çalışacağız.

Bunun yolu kendi işimizi en iyi şekilde yapmaktan geçiyor. İnşallah bu anlayış en tepeden en aşağıya kadar milletimizin tamamına yayacağız, gençlerimizin bu yaklaşımla hayata hazırlamalarını sağlayacağız. Bunun adı büyük ve güçlü Türkiye mücadelesi. Bunun la ilgili bize verdiğiniz destekle her birinize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“ SİYASET BİR MESLEK DEĞİL, KENDİNİ ÜLKEYE VE MİLLETE HİZMETE ADAMANIN ADIDIR”

Siyasetin meslek olmadığını kaydedin Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siyaset bir meslek değil, kendini ülkeye ve millete hizmete adamanın adıdır. Her kim siyaseti başka amaçlarla yapıyorsa her şeyden önce milletine ve ülkesine haksızlık ediyor. Biz 40 yılı aşan siyasi süreçte medeniyetten ve tarihten aldığımız güçle milletimizi ülkemizi daha ileriye taşımaya çalıştık. İnsanımızın tamamına daha iyi hizmet için gecemizi gündüzümüze kattık.

Biz bunun için vesayete siyaset mühendisliğine kendini milli iradenin üzerinde gören nobran anlayışa karşı çıktık. Yardımı Allah’tan, desteği milletten bekleyerek bugünlere geldik. Seçime sandıktan çıkan iradeye daime ram olduk. Milletin emanetine halel getirmedik. Milletimiz de bizi 1994 yılından bu yana hiç yalnız bırakmadı. Sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmet etmeye görevini milletimiz verdi. Ardından başbakan, sonrasında cumhurbaşkanı olarak ardından da yeni sistemde başkan olarak hizmet etme fırsatı yakaladık” şeklinde konuştu.

“Her şey Cumhur İttifakındadır, sadece vitrindeki başkanlık olayı var o da tamamlanacaktır”

23 Haziran seçimlerine yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul’da Cumhur İttifakı olarak 39 ilçenin 25’ini 312 belediye meclis üyesinin 180’ini kazanarak tartışmasız bir şekilde galip geldik. Büyükşehir meclisinin bütün komisyonlar AK Partilidir, Cumhur İttifakınındır.

Komisyonların tamamı şu anda Cumhur İttifakına aittir. Böylece zaten işin yönetim noktasında komisyonlarıyla meclisiyle AK Parti Cumhur İttifakının kontrolü altında olduğu ortadadır. Başkan vekillikleri aynı şekilde Cumhur İttifakına aittir. Yani burada Pazar günkü seçimin dışında her şey aslında Cumhur İttifakı olarak bitmiştir. Sadece vitrin de bir başkanlık olayı var, bununla beraber eksik olan bir şey tamamlanacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

“25 YILDA YAPILANLARI GÖRMEMEK İÇİN İNSANIN BAKAR KÖR OLMASI LAZIM”

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayının, 25 yılda bu şehre ne yaptınız söylemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Söylenen bazı şeyler var. Örneğin 25 belediye sizde ne yaptınız? Bunun söyleyebilmek için bir insanın bakar kör olması lazım. Her şeyden önce ilk belediye başkanlığına geldiğimde İstanbul’un çöp dağlarıyla, İstanbul’un nasıl pislik içerisinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Kısa bir zamanda İstanbul’u çöp dağlarından nasıl temizlediğimizi sizler biliyorsunuz.

Birinci yılın sonunda cemal reşit rey salonunda uluslararası toplantı dünya çevresine aittir, habitat 2 zirvesi yapıldı. O zirvesine sonuç bildirgesinde dünyanın en temiz şehri İstanbul diye girdi. Bu yan gelip yatarak olmadı, çalışarak oldu. Susuzdu, adeta bir vaha bu hala gelmişti. Küvetlere su dolduruyorduk, su alıyorduk. Bunu hep beraber yaşadık. Ama şuanda 30 yaşındaki bir genç acaba çöp dağlarını bilir mi? susuzluğu bilir mi, hava kirliliğini bilir mi? bilmez.

Düşünün biz Istranca dağlarında Terkos’a suyu getirdik. Onunla da kalmadık 210 kilometre Melen’den Ömerli’ye suyu getirdik. Ama şuanda bazen diyorlar İzmir, ya oraya suyu biz getirdik. Burası CHP’li diye bakmadık. Gördes Barajını inşa ettik ve suyu getirdik. İzmir Körfezi aynen bizim Haliç gibi kokar. Bu Haliç’i biz temizledik bu hale getirdik. Burada şimdi balık var. Hocalarla konuştuk, Haliç ancak doldurulmak suretiyle çözülür, yoksa çözülmez. Niye burayı kara haline getirelim.

Birçok kişiyle görüştük, dediler ki çözeriz. Buradan çamuru Alibeyköy’deki taş ocağına çamuru pompalayarak oraya akıttık. Orası 650 bin metrekarelik bir oyun parkı haline geldi. Nereden nereye, Haliç’te bu hale geldi. Bu Haliç’e işi daim kılalım diye, boğazdan da buraya temiz suyu bağladık. Haliç artık sirkülasyonu olan temiz bir su haline geldi ve balık tutulabilir hale geldi. Ecdadımız Fatih karadan gemileri yürütür de onun torunları rahat durur mu?

Bizde durmadık boğazın altından Marmaray’ı inşa ettik 29 Ekim 2013 ve Marmaray inşa edildiğinde bu yana 350 milyon insan oradan geçti. Birde Avrasya Tünelini yaptık, Yavuz Selim Köprüsünü inşa ettik, böylece 3 tane kolye boğazın üzerine inşa edilmiş oldu. Ulaşımda daha başka adımlar atalım dedik, göreve geldiğimizde 1994’te, İstanbul’da kavşaklar, battı çıktılar var mıydı? Biz geldik bunları yapmaya başladık. Hamd olsun o günden bu güne neredeyse İstanbul’da 100 yakın alt geçit üst geçitler var.

Bunun yanında metrobüs olayını getirdik, maliyeti ucuz imalatı seri. Kadıköy’den Beylikdüzü’ne kadar yaptık. Gözünün önünde bunu gör. Hafif raylı sistemler yaptık, devam ediyor. Bu raylı sistem havalimanına da gidecek. Bütün bunlarla beraber İstanbul’a yaptığımız çok şey var, ama yapacağımız daha çok şeyler var. Boğazın altından inşallah 3 katlı tüp geçit yapacağız. Hem otomobiller geçecek, hem de raylı sistem geçmek suretiyle Asya’yı Avrupa’ya bağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“KÜRT KARDEŞLERİMİ YANLIŞ SÖYLEMLERLE ALDATIYORLAR”

Batı’da ne varsa Doğuda da ve Kuzey’de ne varsa Güneyde de yapmak için çalıştıklarını ve her yere hizmet ulaştırdıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kürt kardeşlerimi yanlış söylemlerle aldatıyorlar. Hakkari’ye, Iğdır’a, Kars’a, Ağrı’ya havalimanını biz getirdik. Biz ayrımcı değiliz. Kürdü, Laz’ı Çerkez’i, kim olursa olsun biz yaradılanı yaratandan ötürü sevdik ve hepsine hizmeti götürdük. Söz verdik batıda ne varsa doğuda da o olacak dedik. Bunları yaptık. Bu hizmet aynen devam ediyor. Biz duramayız, durmak yakışmaz.

Tavsiye ederim güneydoğuya gitmeyenler ne olur gitsinler. O delik deşik ettikleri evleri, PKK terör örgütü siyasi temsilcisinin hangi parti olduğunu biliyorsunuz. Benim canım canım vatan topraklarını delik deşik ederek evlerin altından tüneller açarak o insanlara yaşam hakkını zehir ettiler. Biz kayyum tayinleriyle bütün oralarda evleri sıfırdan inşa ettik. Diyarbakır’ı şu anda tanıyamazsınız. Dicle Nehrinin yanına piknik alanlarını inşa ettik, hem Dicle’yi seyret hem de ailecek piknik yap. Kürt de olsa o benim kardeşim, o da benim insanımdır, ona hizmet etmek görevimdir. Bu millete biz efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Hizmetkar olmanın gereği de budur, bu adımları attık atmaya devam edeceğiz” dedi.

“BURANIN SORUMLULUĞUNU İSTANBUL’UN EMANETİNİ LAYIKIYLA TAŞIYACAK ADAY BELLİDİR”

23 Haziran seçimlerine yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Büyükşehir seçimlerinde birleştirme tutanaklarında 30 bini hukuksuz sandık kurulu başkanlarının da 212 bini bulan şüpheli bir durum ortaya çıktı. İki aday arasındaki fark 29 binlerde 13 binlere indi. Yüksek Seçim Kurulu bu durum karşısında yenileme kararı aldı.

Yenileme sadece İBB mahsus değildir. Pek çok ilçede ve beldede kararlar verildi. Pazar günü önümüzdeki 5 yıl boyunca kendisini yönetecek başkanı seçecek. İstanbul’u yönetmek için kimin gerçekten hazırlığı olduğunu sizler biliyorsunuz. Buranın sorumluluğunu İstanbul’un emanetini layıkıyla taşıyacak aday bellidir. Bu noktada ben sizlerin basiretine ve ferasetine güveniyorum. İstanbullunun geleceğine yönelik en isabetli kararı vereceğine yürekten inanıyorum.

Sizlerden ricam çevrenizde şayet CHP, HDP, İyi Parti, Saadet Partisine veya diğerlerine oy verenleri İstanbul’un istikbaliyle ilgili kanaatlerinizi onlarla paylaşmanızdır. 1994 yılında hangi şartlarda teslim aldığımızı ve hangi zorluklarla bu hale getirdiğimizi unutmadık. Ama genç nesil bunları bilmiyor. CHP adayının bizim 1994 yılında teslim aldığımız zihniyetin çok daha geri, çok daha ilkesiz, çok daha beceriksiz modeli olduğunu bu kişiyi yakından tanıyan en azından sözlerindeki tutarsızlıkları tespit eden herkes biliyor. Cumhurbaşkanı olarak bizim şahıslarla işimiz olmaz. Bizim bütün mücadelemiz bu şehri İstanbul’un bir daha benzer bir felakete maruz kalmaması içindir” ifadelerini kullandı.

