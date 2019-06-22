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Büyükçekmede’ki yangın faciası havadan görüntülendi

Büyükçekmece 4 kişinin hayatını kaybettiği 2’si işçi, 4’ü itfaiye eri olmak üzere 6 kişinin de yaralandığı fabrika yangını havadan görüntülendi.
Büyükçekmede’ki yangın faciası havadan görüntülendi mask
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Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi eski Hadımköy Yolu üzerinde bulunan plastik malzeme imalatı yapılan bir fabrikada saat 03.15 sıralarında henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede fabrikayı sardığı yangında 4 kişi hayatını kaybederken 2’si işçi, 4’ü itfaiye eri olmak üzere 6 kişi de yaralandı. Yangın faciası havadan görüntülendi. Görüntülerde yangının boyutu ve fabrikada meydana gelen hasar gözler önüne serildi.

(ÖY-FT)

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