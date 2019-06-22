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Demet Şener dünya evine girdi

Eski manken Demet Şener, sevgilisi Cenk Küpeli ile dünya evine girdi.
Demet Şener dünya evine girdi mask
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Basketbolcu İbrahim Kutluay ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran Demet Şener, iş adamı Cenk Küpeli ile hayatını birleştirdi. Geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başlayan Küpeli ve Şener, Ortaköy’deki bir otelde düzenlenen tören ile birbirlerine ‘evet’ dedi.

İkinci kez nikah masasına oturan ve çok konuşulan evlilik sözleşmesi konusuna cevap veren Şener, “Evlilik sözleşmesi yapmadık, aşkla evleniyoruz” dedi.

(Murat Uçkaç /İHA)

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