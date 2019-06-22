Türkiye’nin ilk “Oyun Cumhuriyeti” açılıyor

FDR Oyun Cumhuriyeti, 22 şehirde 7/24 hizmet verecek şekilde yatırımlara başladı. 3 yıllık hazırlık süresinden sonra 12 melek yatırımcı ve stratejik ortağın katkılarıyla 30 milyon TL değerleme üzerinden finansman bulan şirket, ikinci şubesini 30 Ağustos 2019’da Ataşehir Metropol’de açmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor.

FDR, bu eğlence deneyimini oyun severlere sağlayabilmek için yerli ve yabancı çeşitli stratejik ortaklıklar kurdu. Dünyanın en başarılı oyun istasyonu zincirlerinden BattleNet.gr ile oyun merkezini ve Türkiye’nin en büyük YouTube kanalları yönetim şirketi ILS Vision ile canlı yayın ve çekim stüdyolarını faaliyete geçirdi. FDR ayrıca, dünyanın en büyük dijital oyun pazarlarından biri olan Kinguin.net’in Türkiye operasyonunu yürütmek ve profesyonel takımlara kamp hizmeti veren Esports Performance Center’ları Türkiye’ye getirmek için görüşmeleri sürdürmektedir.

FDR, kuruluşundan itibaren Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 17 projesini kendisine ilke edinerek toplum ve çevre bilinci duyarlılığını arttıracak projelere, hem çalışanları hem de misafirleriyle katkıda bulunmayı hedefliyor.

Türkiye’yi yeniden kaliteli sinemayla buluşturan AFM Sinemaları’nın kurucuları tarafından hayata geçirilen FDR Oyun Cumhuriyeti projesinin ilk ayağı İstiklal Caddesi’nde açıldı. Oyun keyfini en üst seviyede sunmak için 3.600 metrekare alana kurulan merkez, Intel Core i9 işlemci, RTX ekran kartı gibi en güncel donanımlarla oluşturulmuş özel yapım 128 adet yüksek performanslı bilgisayar ve 2 Gbps hızına kadar ulaşabilen internet bağlantısı ile oyun severlere evlerinde yaşayamayacakları bir deneyim sunuyor.

Türkiye’nin bugüne kadarki en büyük dijital oyun merkezi yatırımı

Toplam 12 melek yatırımcıdan 30 milyon TL değerlemeyle yatırım alan FDR’nin CEO’su Adnan Akdemir, şu şekilde konuştu: “Türkiye’de dijital oyun merkezi konusunda yapılmış en büyük yatırıma başladık. Hedefimiz, herkese dijitalin en üst seviyelerindeki teknolojilere kolay erişim imkanı sunarak, evlerinde yaşayamayacakları bir deneyim sunmak ve buna önem veren benzer insanlarla sosyalleşebileceği çevrimiçi ve çevrimdışı alanlar oluşturmak. Bunu yaparken Türkiye’yi ve dünyayı da umursayan bir şirket olmak istiyoruz.”

Dijital oyun dünyasının en başarılı şirketleriyle ortaklıklar

FDR, bu eğlence deneyimini oyun severlere sağlayabilmek için yerli ve yabancı çeşitli stratejik ortaklıklar kurarak; dünyanın en hızlı büyüyen oyun istasyonu zincirlerinden BattleNet.gr ileoyun merkezini, Türkiye’nin en büyük YouTube kanalları yönetim şirketi ILS Vision ile canlı yayın ve çekim stüdyolarını faaliyete geçirdi. Ayrıca dünyanın en büyük dijital oyun pazarlarından biri olan Kinguin.net’in Türkiye operasyonunu yürütmek için görüşmeler sürüyor. Kinguin bünyesinde yer alan ve profesyonel espor takımlarının kamp yapmak için kullandığı; içerisinde otel, antrenman odaları, eğitim merkezleri gibi alanlar yer alan Esports Performance Center’ları Türkiye’ye getirmek için de çalışmalar devam etmektedir.

FDR CEO’su Adnan Akdemir: “Oyunseverler bu merkezlerde, BattleNet.gr’nin 20 yıldır geliştirdiği yazılım teknolojisini deneyimleyecekler. Türkiye’nin en büyük YouTube kanalları yönetim şirketi ILS Vision ortaklığı sayesinde, sevdikleri YouTuber’larla FDR stüdyolarında tanışıp, kendi videolarını çekip YouTube ve Twitch platformlarında yayınlarını kolaylıkla yapabilecekler. Eğitimler, etkinlikler ve espor organizasyonlarını tesisimizde veya internet üzerinden izleyip, isterlerse benzer eğlence tercihlerine sahip arkadaşlarıyla uygar bir ortamda sosyalleşebilecekler. Ayrıca 17 odalı otelimizde espor takımları kamp yapabilecek. Bugün 3 senedir planladığımız yeni konseptimizi oyun severlerle buluşturmaktan gurur duyuyoruz.”

22 şehirde açılacak merkezler 7/24 hizmet verecek

Türkiye genelinde 22 şehirde kurulması planlanan ve 7/24 açık olacak FDR merkezleri; yüzlerce özel yapım bilgisayara ve 4000’e yakın popüler oyunun en güncel versiyonlarına sahip olacak. Oyun severler; turnuvalar, yayıncı ve espor takımı buluşmaları, kamplar, özel oyun odaları, cosplay yarışmaları, masa oyunları ile sosyalleşecek; sevdiği ve hayran olduğu yayıncı, fenomen ve profesyonellerle buluşacak ve oyun keyfini FDR’de yaşayacak. FDR’nin kendine özgü zengin yemek menüsü sayesinde misafirler, isterlerse profesyonel oyuncuların sağlıklı beslenme tercihlerini deneyimleyebilecekler.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni benimseyen ilk dijital Türk şirketi

Daha önce AFM Sinemaları’nda Çevko ile dünyada ilk defa “Sıfır çöp çıkaran sinema”, Kızılay’la acil durumlar için “Van Depremi Evsiz Konteynerleri” gibi projeler gerçekleştiren yönetim ekibi, FDR’nin de sosyal sorumluluk projelerinde aktif olacağını belirtti. FDR, kuruluşundan itibaren Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 17 projesini kendisine ilke edinerek toplum ve çevre bilincinin duyarlılığını arttıracak projelere, hem çalışanları hem de misafirleri olarak katkıda bulunmayı hedefleyen ilk dijital Türk şirketi olmak istiyor. Bu kapsamda şimdiden 17 hedefi şubelerine uyarlayan FDR, elektriğini yenilenebilir kaynaklardan almaya, susuz pisuvar kullanmaya, işe almada cinsiyet eşitliği gibi ilkeleri benimsemiş, yerleştirdiği BMSKH 17 tabelasıyla ve çevrimiçi sayfası üzerinden misafirleriyle de bu hedeflerin nasıl uygulanacağıyla ilgili iletişimde olmayı planlıyor.