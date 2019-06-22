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Ekipler yaklaşık 13 milyonluk eşya kaçakçılığını ortaya çıkardı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Sahasında gerçekleştirilen operasyonda gümrüklenmiş değeri 12 milyon 825 bin lira olan eşya kaçakçılığı ortaya çıkarıldı.
Ekipler yaklaşık 13 milyonluk eşya kaçakçılığını ortaya çıkardı mask
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Ticaret Bakanlığı Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan çok yönlü risk analiz çalışmaları neticesinde; Kapıkule Gümrük Kapısından girerek Sarp Gümrük Kapısı üzerinden Gürcistan’a gidecek olan 3 tır, ticari eşya kaçakçılığı yönüyle riskli olarak değerlendirildi. Bakanlığın kullanımındaki İhbar Takip programına aracın riskli olduğuna ilişkin kayıt girildi.

Söz konusu araçlar Sarp Gümrük Sahasına geldiğinde İhbar Programına entegre şekilde çalışan Kara Kapıları Taşıt Takip Programı uyarı verdi ve araçlar hakkında yapılan araştırma derinleştirildi. Araçlar için ibraz edilen belgelerin eksik bilgiler içermesi üzerine Gümrük Muhafaza ekipleri harekete geçti. Araçlara ilişkin doğru ve eksiksiz bilgi edinmek için Bulgaristan Gümrük İdaresi ile temas kurularak araçların Bulgaristan’da ibraz edilen belgelerine ulaşıldı.

Bulgaristan’dan iletilen belgeler incelendiğinde; söz konusu ülkede sınır geçişinde kullanılan belgelerde beyan edilen eşyalar ile araçların Sarp Gümrük Kapısına getirdiği eşyaların farklı olduğu anlaşıldı. Bu belgelerde araçların Türkiye’ye 2 bin 77 koli içerisinde yaklaşık 40 bin kilogram ağırlığında güneş gözlüğü, ayakkabı, çanta, şemsiye, led lamba türü yüksek vergili ürün getirdiği görüldü. Ancak çıkış gümrük kapısında yapılan fiziki kontrolde bu yüklerin neredeyse tamamının araçlarda bulunmadığı saptandı.

Gümrük idaresinin yapacağı kontrolde idareyi yanıltmak üzere ibraz etmek amacıyla çok küçük bir miktar yasal yükün araçta bırakıldığı, araçtan alınan yükler yerine aracın giriş ağırlığı ile çıkış ağırlığını eşitlemek için araçlara fayans dolgu malzemesi yüklendiği anlaşıldı. Bununla birlikte araçlara tatbik edilen mühürlerin söküldüğü, yükün değiştirildikten sonra Bulgaristan’dan illegal olarak temin edilen mühürlerin araca tatbik edildiği, belgelerin buna uygun olarak düzenlendiği tespit edildi.

Gümrük Muhafaza Ekiplerinin titiz çalışması sonucunda ortaya çıkarılan kaçakçılık olayında kaçakçılığa konu eşyanın gümrüklenmiş değerinin 12 milyon 825 bin 421 lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili toplam 10 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet ve mühür bozma suçundan adli işlem başlatıldı. Kaçakçılıkta kullanılan tırlara el konuldu. Olayla ilgili adli makamlarca yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

(İHA)

Bugün 11:33 TSİ Ankara- Asayiş

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