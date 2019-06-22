Aile Merkezlerinde Yaz Kursları Kayıtları Başladı

Aile merkezlerinde kayıtlar başladı
Ahşap boyamadan takı tasarıma, tel kırmadan iğne oyasına kadar birçok farklı branşta hizmet veren merkezlerde kurslar tamamen ücretsiz. Yaz kurslarına kayıt olmak için bir adet fotoğraf, kimlik fotokopisi ve Mamak’ta ikamet edildiğini belirten bir belge ile başvuruda bulunmak yeterli.
Aile ekonomisine katkı sağlayabilirsiniz
Kurslara katılan kadınların aldıkları eğitimlerle hem beceri kazandığını hem de kazandığı beceriyi ürün haline getirerek aile ekonomisine katkıda bulunduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Yaz dönemi kurs kayıtlarımız başladı. Kişisel donanımını güçlendirmek isteyen, el becerisine güvenen ve aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen bütün hanım kardeşlerimizi yaz kurslarımıza bekliyoruz" dedi.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz