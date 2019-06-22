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Altındağ'da Hedef 50 Bin Metre Kaldırım

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatıyla ilçe genelinde kaldırım seferberliği başlatan ekipler, sokakları yayalar için güvenli hale getiriyor.
Altındağ'da Hedef 50 Bin Metre Kaldırım mask
Altındağ'da Hedef 50 Bin Metre Kaldırım mask
Altındağ'da Hedef 50 Bin Metre Kaldırım mask
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HEDEF 50 BİN METRE KALDIRIM YAPIMI

Yıl sonuna kadar ilçe genelindeki sokakları 70 bin ton asfalt serimi yaparak yenileyecek olan Altındağ Belediyesi, buna ek olarak aynı zamanda kaldırım seferberliği de başlattı. Oluşturulan 3 ayrı ekiple; Başpınar, Karapürçek ve Hacettepe mahallerinde çalışmaya başlayan Altındağ Belediyesi, kaldırım bulunmayan noktalardaki çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor. Kötü durumdaki kaldırımların onarımlarını da gerçekleştirecek olan Altındağ Belediyesi, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan her noktada yapacağı çalışmalarla yıl sonuna kadar 50 bin metre kaldırım ve bordür taşı döşemeyi hedefliyor.

“PLANLI BİR ALTINDAĞ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Altındağlı vatandaşların taleplerini dikkate aldıklarını ve anında çözüm ürettiklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Altındağ Belediyesi olarak ilçemizin eksiklerini gidermek için çalışıyoruz. Altındağ genelinde kaldırım ve tretuvar çalışması başlattık. Yıl sonuna kadar 50 bin metre kaldırım yapacağız. Bunlara ek olarak sokaklarımızın asfaltlarını da yeniliyoruz. Hedefimiz Altındağ genelinde kaldırım ve asfalt bakımından sorunsuz sokaklar oluşturmak. Yapacağımız kaldırımlarda sokaklarımız yayalar için daha güvenli hale getirilecek. Planlı ve düzenli bir Altındağ için ekiplerimizle haftanın her günü çalışıyoruz” dedi.

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Bugün 11:45 TSİ Ankara/ Altindağ- Gündem

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