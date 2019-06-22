Tatilini yarıda kesen vatandaşlar, oy kullanmak için İstanbul’a dönmeye başladı

23 Nisan Pazar (yarın) günü İstanbul’da gerçekleştirilecek yerel seçime bir gün kala oyunu kullanmak isteyen çok sayıda seçmenin İstanbul’a gelişi sürüyor. Bu kapsamda başta Antalya, İzmir ve Bodrum gibi tatil beldeleri olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda yolcu dönüş için hava ulaşımını tercih edince İstanbul Havalimanı’nın özellikle İç Hatlar Geliş terminalinde hareketlilik oluşturdu.

“OYUMU KULLANMAK İÇİN İSTANBUL’A GELDİM, AYNI GECE GERİ DÖNECEĞİM”

Oyunu kullanmak için İstanbul’a geldiğini belirten yolculardan Erkan Çakmak "Denizli’den geliyorum. Bir makine firmasında çalışıyorum. Denizli’ye makine kurmak için gitmiştim. 15 günlük daha işimiz var. Oyumu kullanmak için İstanbul’a geldim. Özellikle bu günü seçtik. Oy kullandıktan sonra aynı gece Denizli’ye gitmek için yola çıkacağım” şeklinde konuştu.

“İZİN ALMA KONUSUNDA SORUN ÇIKMADI ANLAYIŞLA KARŞILANDI”

İstanbul’daki seçimde oyunu kullanmak için kente gelen diğer bir yolcu Ahmet Bilgi ise, “İş için şehir dışına çıkmıştık. Yarın ki seçimlerden dolayı geldik. Daha sonra tekrar döneceğiz. İzin alma konusunda sorun çıkmadı anlayışla karşılandı. Hafta içi de tekrar geri döneceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Denizli’den oy kullanmak için bir günlüğüne geldiğini ifade eden Sadık Şahin de, “Özellikle oy kullanmak için geldik. Makine montajı yapıyoruz. Oy kullandıktan sonra yarın akşam da geri döneceğiz. Sadece bir günlüğüne geldik” dedi.

Yarın gerçekleştirilecek seçim öncesi oy kullanmak isteyen şehir dışındaki seçmenlerin gün boyu gelişinin sürmesi bekleniyor.

(İHA)