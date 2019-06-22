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Vestel iki yıl daha Türk voleybolunun ana sponsoru oldu

2016-2017 sezonundan beri Türk voleybolunun ana sponsoru olan Vestel, Türkiye Voleybol Federasyonu ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Anlaşma kapmasında Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi iki sezon daha Vestel Venus Sultanlar Ligi olarak anılmaya devam edecek.
Vestel iki yıl daha Türk voleybolunun ana sponsoru oldu mask
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2016-2017 sezonundan beri Türk voleybolunun ana sponsoru olan Vestel, Türkiye Voleybol Federasyonu ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Anlaşma kapsamında Türkiye’nin kadın voleybolunda en üst ligi, iki sezon daha Vestel Venus Sultanlar Ligi olarak anılacak. Bununla birlikte Vestel, Türk Milli Voleybol Takımları ana sponsorluğu, TVF tarafından düzenlenen Efeler Ligi, Kupa Voley, Pro Beach Tour, diğer organizasyonlar ve Türk voleybolunun geleceğini şekillendiren, yüzlerce sporcunun yetişmesini sağlayan TVF Voleybol Okulları Fabrika Voleybol’a da resmi sponsorluğuna devam edecek.

Türk voleybolunun Vestel’le anılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren şirketin Genel Müdürü Ergun Güler, "Hem Türk voleybolunun ana sponsoru olmaktan hem de Cumhuriyet tarihinin en buyuk kadın hareketi olan kadın voleybolumuzla omuz omuza yürümekten hep mutluluk duyduk. Şimdi yolculuğumuzu sürdürmenin sevincini yasıyoruz. Herkesin ciddi tasarruf önlemleri aldığı bu dönemde şirket olarak üretime, AR-GE’ye yatırımlarımıza devam ettiğimiz gibi voleybola olan desteğimize devam ediyoruz. Türk voleybolu son 3 yılda kadınıyla erkeğiyle önemli başarılar elde etti. Etmeye de devam edecek. Şirket olarak bizim de bu başarılarda payımız olduğu için gururluyuz. Türkiye Voleybol Federasyonumuzla imzaladığımız 1+1 yıllık sözleşmemizin voleybolumuza hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise "Türkiye Voleybol Federasyonu olarak voleybola bu denli güzel bakış acısıyla yaklaşan, yatırım yapan, hizmet eden Vestel gibi teknolojinin öncüsü bir şirketin bizlerin yanında olmasından mutluluk duyuyoruz. 2016 yılından bu yana sure gelen işbirliğimizin 2 yıl daha devam edeceğini sizlere duyurmak için hep birlikte bir aradayız. Bu güzel birlikteliğin uzun yıllar sürmesi en buyuk arzumuz. Dünyanın en iyi ligi olarak kabul edilen Vestel Venus Sultanlar Ligi, her oyuncunun forma giymek istediği bir lig haline geldi. Teknolojinin öncü firması Vestel’in Türkiye’nin en başarılı takım spor branşı voleybola güvenmesi bizleri gururlandırıyor. Ergun Güler nezdinde bir kez daha tüm Vestel ailesine de desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyor, imzaladığımız sözleşmenin Türk voleybolu için hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)

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