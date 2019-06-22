İstanbul Seçim Sonuçları 2019 Burada Olacak!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Seçimi sonuçları merakla beklenirken Cumhur İttifakı’nın Adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı’nın Adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki kıyasıya rekabet devam ediyor. Son dakika gelişmelerine göre İBB Başkanlığı seçimlerinde hangi aday öne çıkacak? 23 Haziran 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek oy kullanma işleminin ardından sandıktan hangi adayın ismi önde çıkacak?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Seçimlerinde kritik viraja gelindi. Yüksek Seçim Kurulu’nun 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla iptal ettiği İBB Başkanlığı seçimleri 23 Haziran 2019 Pazar günü (Yarın) yeniden düzenleniyor. İstanbul’da 10 milyon 560 bin 963 seçmenin oy kullanacağı seçimlerde hangi aday yarışı önde götürecek? İstanbul seçim sonuçları son dakika haber ve gelişmeleri anında haber sitemiz üzerinden tüm ziyaretçilerimizin bilgilerine sunulacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Seçimleri için 31 bin 124 sandığı oy kullanma işlemine açacak. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinin ardından İBB Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesiyle birlikte seçmen bir kez daha sandık başına gidecek.

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde kurulan oy verme merkezlerine akın edecek olan 10 milyon 560 bin 963 kayıtlı seçmenden kaç tanesi oyunu kullanacağı merak konusu? İstanbul seçimleri sonuçları merakla beklenirken hangi aday öne çıkacak? Büyük bir merakla beklenen sonuçlarda AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurmuş olduğu Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım mı yoksa Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti’nin kurmuş olduğu Millet İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu mu kazanan olacak?

Sadece İstanbullu vatandaşların değil tüm Türkiye’nin de merakla beklediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak? 23 Haziran 2019 Pazar günü (Yarın) gerçekleştirilecek İstanbul seçimleri için oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından kritik viraja girilecek. İstanbul’da oy kullanacak 31 bin 124 sandığın kademe kademe açılmasının ardından sayımlar resmen başlamış olacak. Tüm Türkiye’nin gözünü kulağını diktiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde hangi aday galip gelecek. Aynı zamanda bir ittifak seçimi olan bu seçimde yüzü gülen taraf AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin bulunduğu Cumhur İttifakı mu yoksa Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti’nin bulunduğu Millet İttifakı mı olacak?

Sandık sayımı devam ederken bir kez daha açılan sandık oranları da vatandaşlar tarafından pür dikkat takip edilecek. İstanbul seçim sonuçları son dakika haberleri haber sitemiz üzerinden yayınlanacak. İstanbul Seçimini kim kazanacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı kim olacak?