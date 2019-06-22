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Başkan Oğuzdan Binali Yıldırıma Destek

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz 23 Haziranda yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için bu kentte yaşayan Ankaralıları ziyaret ederek Cumhur İttifakının Başkan Adayı Binali Yıldırıma destek istedi. Binali Yıldırım'a destek için kapı kapı dolaşan Serhat Oğuz İnşallah 23 Haziran akşamı Sayın Binali Yıldırım soyadı gibi İstanbul'a yıldırım gibi düşecek dedi.
Başkan Oğuzdan Binali Yıldırıma Destek mask
Başkan Oğuzdan Binali Yıldırıma Destek mask
Başkan Oğuzdan Binali Yıldırıma Destek mask
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İstanbulda yaşayan Ankaralılarla buluştu

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'dan yarın gerçekleştirilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakının Başkan Adayı olan Binali Yıldırım'a destek geldi. Başkan Oğuz İstanbul'da yaşayan Ankaralıları ev ve iş yerlerinde ziyaret ederek Cumhur İttifakının Başkan Adayı Binali Yıldırıma seçimlerde destek vermelerini istedi. İstanbulda yaşayan Ankaralı ve Kahramankazanlı hemşehrileriyle bir araya gelen Başkan Oğuz onlarla sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu. Başkan Oğuz ziyaretleri sırasında İstanbulda yaşayan Ankaralıların bir nebze de olsa memleket hasretlerini gidermelerine yardımcı oldu.

Yıldırım gibi düşecek

Başkan Oğuz 23 Haziran seçimlerinin Türkiye ve İstanbul açısından oldukça önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Oğuz Biz de bu önemli seçim öncesinde İstanbulda yaşayan Kahramankazanlı ve Ankaralı hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Onlarla hasbihal etme dertleşme fırsatı bulduk. Onlardan Cumhur İttifakının Başkan Adayı Binali Yıldırım'a desteklerini istedik. Türkiyenin 81 il ve 7 bölgesinin özeti olan İstanbulda inşallah başkanlık koltuğuna Binali Yıldırım oturacak. İnşallah 23 Haziran akşamı Sayın Binali Yıldırım soyadı gibi İstanbula yıldırım gibi düşecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Binali Yıldırımın belediye başkanlığında İstanbul ve tüm Türkiye inşallah bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hizmetin en iyisine kavuşacak diye konuştu.

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Bugün 13:15 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Gündem

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