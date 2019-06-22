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Bugün 19:25 TSİ- Spor

Taraftar gruplarından tribünde tarafsızlık çağrısı

Beşiktaş’ta bir araya gelen 15 farklı taraftar grubu üyeleri, “Tribünde siyaset istemiyoruz” çağrısı yaptı.
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Beşiktaş Çarşı Grubu’nun çağrısıyla İstanbul’a gelen taraftar grubu üyeleri Beşiktaş Sahili’nde toplandı. Basın açıklamasına Beşiktaş’tan Çarşı, Fenerbahçe’den Genç Fenerbahçeliler ve Anadolu Genç Fenerbahçeliler, Trabzonspor’dan Gurbetçi Gençler, Denizlispor’dan Yeşil Cephe, Karşıyaka’dan Karşıyaka Çarşı, Ankaragücü’nden Gecekondu, Malatyaspor’dan Ankara Derebeyler, Boluspor’dan Yarenler, Adanaspor’dan Turbeyler, Altay’dan Kabus, Erzurumspor’dan Dadaşlar Burdur’dan Aşkıbucak, Kasımpaşa ve Göztepe taraftar grupları katıldı. Çarşı Grubu’nun avukatı Devrim Alparslan, buluşmaya katılan taraftar gruplarını temsilen bir konuşma yaptı.

“SİYASİ GÖRÜŞMELERİMİZİ TRİBÜNLERE YANSITMAYALIM”

Taraftar grupları adına konuşan Alparslan, “Sizlerin de bildiği üzere ülkemiz siyasi gerilimin yüksek olduğu ve kutuplaşmanın arttığı günlerden geçmektedir. Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu stresli süreçte halkımızda olduğu gibi tribünlerimizde de bu stresin yansımaları olmuştur. Tribünler gerilmiş, aynı renklere sevdalı taraftarlar arasında bile istenmeyen olaylar yaşanmıştır. Türkiye taraftarlar birliği olarak bizim arzumuz; birlik, beraberlik ve kardeşliği baki olduğu, bestelerimizle tatlı atışmaların yaşandığı tribün ortamında kalmak ve sporun güzelliklerine tezahüratlarımızla değer katmaktır. Zaman zaman tribünlerde aramızda ne kadar gerginlikler yaşanmış olsa da bizler kardeşlik bilincinden asla taviz vermemişizdir. Geçmişten günümüze taraftarlar olarak zor günlerimizde, cenazelerimizde ve düğünlerimizde birbirimize destek olan tribün kültürüyle bugünlere gelmişizdir. Fakat son zamanlarda yaşanan gelişmeler tribünlerimizde kırgınlıklara sebep olmaktadır. Bizim isteğimiz hem ülkemizin hem de tribünlerimizin acı ve tatlı günlerinde bir arada olmasıdır. Bu yüzdendir ki seçimin kazananı ve kaybedeni kim olursa olsun kesinlikle tribünlerde her inançtan, her görüşten arkadaşlarımızla beraber bu duruşumuzu devam ettireceğimizin bilinmesini isteriz. Bu vesileyle spor karşılaşmalarına gelen büyük küçük bütün taraftarlarımıza sizlerin vesilesiyle seslenmek istiyoruz. Hangi partiden veya ideolojiden olursak olalım lütfen siyasi görüşlerimizi tribünlere yansıtmayalım. Tüm taraftarlar olarak bu zorlu günlerde birlik ve berberlik bestelerini hep birlikte daha güçlü seslendirelim. Halkımızın kardeşlik ve barış içerisinde yaşamasına vesile olalım. Siyasi partilerimizden de beklentimiz siyasi çekişmelerin tribünlerimize yansıtılmamasıdır. Yarın gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçiminde adaylara başarılar diler, Türkiye’mizin kazanmasını arzu ederiz” dedi.

Basın açıklamasının ardından taraftar grupları hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Yunus Emre Şeker/İHA)

Bugün 19:25 TSİ İstanbul- Spor

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