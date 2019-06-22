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Bugün 19:25 TSİ- Asayiş

4 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili iş yeri sorumlusu gözaltına alındı

Büyükçekmece’de gece saatlerinde 4 işçinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındığı yangın ile ilgili iş yeri sorumlusu A.G. gözaltına alındı. Yangının çıktığı katta yatakhane olduğu öğrenilirken fabrikanın daha önce yangın anına uygun olmadığı gerekçesi ile işlem gördüğü bilgisine ulaşıldı.
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(İHA)

Bugün 19:25 TSİ İstanbul- Asayiş

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