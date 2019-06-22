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4 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili iş yeri sorumlusu gözaltına alındı
Büyükçekmece’de gece saatlerinde 4 işçinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındığı yangın ile ilgili iş yeri sorumlusu A.G. gözaltına alındı. Yangının çıktığı katta yatakhane olduğu öğrenilirken fabrikanın daha önce yangın anına uygun olmadığı gerekçesi ile işlem gördüğü bilgisine ulaşıldı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz