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Bugün Neler Yaşandı? 22 Haziran 2019 Günün Özeti...

Bugün Neler Yaşandı? 22 Haziran 2019 Günün Özeti, Günün Özeti Haberleri, Günün önemli gelişmeleri, Günün önemli siyaset haberleri, günün önemli yerel seçim haberleri görüntülü ve anlatımlı özeti şu şekildedir.
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Bugün Neler Yaşandı? 22 Haziran 2019 Günün Özeti...

Bugün Neler Yaşandı? 22 Haziran 2019 Günün Özeti, Günün Özeti Haberleri, Günün önemli gelişmeleri, Günün önemli siyaset haberleri, günün önemli yerel seçim haberleri görüntülü ve anlatımlı özeti şu şekildedir.

Büyükçekmece’de büyük fabrika yangını: 4 ölü

Büyükçekmece’de bulunan 4 katlı plastik fabrikasında gece saatlerinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti 4 itfaiye erinin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Tatilini yarıda kesen vatandaşlar, oy kullanmak için İstanbul’a dönmeye başladı

stanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanının belirleneceği yerel seçime bir gün kala sandığa gitmek için tatilini yarıda kesip megakente gelen çok sayıda vatandaş, İstanbul Havalimanı’nda hareketlilik oluşturdu.

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    Nevşehir’de trafik kazası: 30 yaralı

    Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 30 kişi yaralandı.

    (İHA)

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