Bakan Kurum: “Türkiye’de yeni bir Fikirtepe projesi yaşanmayacak”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Resmi Gazete’de kentsel dönüşüm yapan yatırımcılar ve müteahhitlerle ilgili 6306 sayılı kanun (Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun) kapsamındaki yönetmelik yayımlandı. Kentsel dönüşümün kurallarını yeniden belirleyen genelge ile hem vatandaş hem de hak sahibi olanların mağdur edilmemesi planlanıyor.

“Kentsel dönüşüm bizim en önemli gündem maddemiz”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugün Bağcılar’da bir kentsel dönüşüm projesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Resmi Gazete’de kentsel dönüşüm ile ilgili yayınlanan genelge hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, kentsel dönüşümü yapacak firmalar için 9 kriterin getirildiğini söyledi. Kentsel dönüşümün halen en önemli gündem maddesi olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum şöyle konuştu:

“Artık kentsel dönüşüm sürecinde hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak. Kentsel dönüşümdeki inşaatlarımızı bu anlamda kontrol altına almış bulunuyoruz. Kentsel dönüşümü yapacak firmalar için bundan sonra 9 tane teknik anlamda kriterimiz var. Bu dokuz sınıfa uyan firmalar kendi sınıflarına göre kentsel dönüşüm işlerine girecekler. Vatandaşlarımızın kentsel dönüşümde mağduriyetini engellemek adına hem teknik kriter getirmiş olduk hem mali kriter getirmiş olduk hem de inşaatın ilerlemesine göre yüklenici firmalara paralarını serbest bırakıyoruz. Bu süreçte vatandaşımız mağdur olmayacak diğer taraftan da yüklenicilerimiz bu işi hakkaniyetle yapmış olacaklar. Kentsel dönüşüm hep söylüyoruz, bizim en önemli gündem maddemiz, en önemli önceliğimiz. Bu anlamda bir genelge kapsamında valiliklere yazı gönderdik. Valiliklerimiz de 19 Mayıs tarihinde bize dönüşlerini bildirdiler. İl il, ilçe ilçe, mahalle mahalle artık kentsel dönüşüm strateji belgesini oluşturuyoruz.”

Bağcılar’da 400 adet rezerv konut yapılacak

Bakan Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak için yapılan rezerv konut projesinden de bahsetti. Bağcılar’da yapılacak rezerv konut sayısı ve 3 ilçeyi kapsayan millet bahçesi hakkında bilgiler veren Kurum, “Şu an bulunduğumuz alan Demirkapı Mahallesi olarak geçiyor. Bu bölgede bir projemiz var. Bu proje ilerlemesi yavaş olan, kentsel dönüşümde mağdur diyeceğimiz vatandaşlarımızın olduğu bir proje. Bu projeyi de belediyemizle birlikte bakanlığımız ve TOKİ eliyle tamamlayacak ve en kısa zamanda hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bu projeden hiçbir konutu dışarı satmadan buradaki konutlarımızı Bağcılar’da rezerv konut olarak kullanmak üzere kentsel dönüşümü hızlandırmış olacağız. Yaklaşık 400 adet rezerv konut üreteceğiz. Bağcılar’ın kuzeyinde bulunan yaklaşık 6 milyon 800 bin metrekare alanda 50 bin konutluk çok örnek bir projeyi başlatıyoruz. Hem TEM’in kuzeyinde hem güneyinde yer alan projede 50 bin konut üreteceğiz. Yatay mimari esaslı, az katlı üreteceğiz. Kuzeydeki alanda 1 milyon 700 bin metrekare hem Bağcılar’a hem Esenler’e hem de Sultangazi ilçemize komşu bir millet bahçesi yapacağız. Bu bölgedeki en büyük millet bahçesi olacak. Etrafında yine rezerv konut üreteceğiz. 15 bin adet rezerv konutu da Sultangazi ve Bağcılar ilçesinde kullanmış olacağız.”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum son olarak Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik için, “Artık inşallah Türkiye’mizde yeni bir Fikirtepe projesi yaşanmaması adına da bu genelgeyi yapmış olduk” dedi.

(İHA)