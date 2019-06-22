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Bugün 19:25 TSİ- Gündem

(Görüntülü) Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne katılan işçiler, Ankara'da eylem yaptı

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Bugün 19:25 TSİ Ankara- Gündem

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