Bolu'dan Ankara'ya yürüyen işçilerden CHP'ye siyah çelenk

HİZMET-İŞ Sendikası'nca, Bolu Belediyesi'ndeki işten çıkarmaları protesto etmek için Bolu'dan Ankara'ya başlatılan 'Emek ve Adalet Yürüyüşü' 12’nci gününde sona erdi. CHP Genel Merkezi önünde sona eren yürüyüşte, işçiler parti binası önüne siyah çelenk bıraktı.



Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, adaylığı döneminde 19 Aralık'ta noterde imza atarak, o güne kadar belediyede çalışan işçileri işten çıkarmayacağına dair söz verdi. 19 Aralık'tan sonra taşeron olarak istihdam edilen 127 işçiden 97'sini ise 22 Nisan günü işten çıkarttı. Bolu Belediyesi önünde 49 gün oturma eylemi yapan işçiler, daha sonra Ankara'ya yürüyüş başlattı.



İşçilerin 11 Haziran’da Bolu’dan başlattıkları 197 kilometrelik yürüyüş bugün sona erdi. Öğle saatlerinde Ankara'da TCDD 2’inci Bölge Müdürlüğü önünde başlayan yürüyüşe binlerce işçi katıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında yürüyen işçiler CHP Genel Merkezi önüne geldi. Güvenlik gerekçesi ile parti binasının etrafına barikat kuran polisler, işçilerin parti binasına yaklaşmasına izin vermedi.



'GEL' DEDİN GELDİK'



Burada toplanan kalabalığa seslenen HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 12 günlük yürüyüşlerinin ardından Ankara’ya vardıklarını ve CHP Genel Merkezi’nin önüne geldiklerini söyledi. Arslan, yerel seçimlerin ardından CHP ve HDP'li belediye başkanlarının mazbatalarını alır almaz işçileri işlerinden çıkardığını söyleyerek, şöyle konuştu:



"Sayın Kılıçdaroğlu ile kişisel hiçbir sorunumuz olamaz. Görüşürüz, konuşuruz, gerektiğinde oturur, tartışırız. Sayın Kılıçdaroğlu’nun sözünü yerine getirmesini istiyoruz. Talebimiz bu. Namus sözü verdi. Dedi ki, 'bütün bunlara rağmen eğer bir sorun yaşarsınız, bir sıkıntınız olursa bana gelin, beni bulun' dedi. Sayın Kılıçdaroğlu çağırdı ve biz de geldik. Sayın Kılıçdaroğlu’na buradan tekrar sesleniyorum. Biz geldik işimizi, aşımızı, ekmeğimizi istiyoruz. Lütfen sözünüzün arkasında durun. Sözünüzü yerine getirin, masada imzalayalım, işimize dönelim. Beklentimiz, arzumuz, isteğimiz bu" dedi.



Adından HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendika yöneticileri ve Bolu'da işten çıkarılan işçiler, parti binasına yakın noktada kurulan polis barikatı önüne 'Söz namustur, gelin dedin geldik' yazılı siyah çelenk bıraktı. İşçiler daha sonra dağıldı.