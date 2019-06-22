Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili ortaya atılan ithamlara yönelik yazılı açıklama yaptı. Altun, yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz, bugüne kadar terörle kesintisiz şekilde mücadele etmiş; milleti, devleti, bayrağı ve vatanı için canlarını feda eden kahramanlarımızın her zaman yanında yer almıştır. Fırat Kalkanı’ndan Zeytin Dalı’na ve Pençe harekatına kadar terörü kaynağında kurutmak için verilen her mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve iradesi başrol oynamıştır. Son günlerde PKK terör örgütü ile onun uzantısı konumundaki parti arasında yaşanan güç savaşını gün yüzüne çıkaran bir mektup üzerinden, böyle bir mücadeleyi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz. Örgüt elebaşlarının terör yuvalarından yolladıkları videolarla, terör suçundan hüküm giymiş kişilerin tweetlerle bazı siyasilere destek vererek İstanbul seçimi üzerinden hesaplaşmalarını görmezden gelenler bilmelidir ki, bu ithamları milletimizin ferasetinde boğulacaktır. Yine bilinmelidir ki, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her türlü kirli oyunlardan, gizli ortaklıklardan uzaktır. Recep Tayyip Erdoğan sadece milletin hür iradesine sırtını dayayarak yine milleti için mücadele eder. Milletimiz olan bitenin farkındadır. Milletimiz aynı zamanda ’Kandil’e mi, yoksa İmralı‘ya mı kulak vermeliyiz’ diye ciddi bir çelişki içinde kıvrananları da yakından teşhis etmiş durumdadır” dedi.

(İHA)