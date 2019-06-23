Yaklaşık 10 milyon kişinin oy kullanacağı İstanbul’da sandıklar, yapılan hazırlıkların ardından 08.00’de oy kullanımına açıldı. Vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren oy kullanılacak okullara adeta akın etti. Oy kullanma işlemi saat 17.00’ye kadar devam edecek.
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İstanbul’da oy verme işlemi başladı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için İstanbul’da oy verme işlemi saat 08.00’de başladı. Vatandaşlar sandıklar açılır açılmaz oylarını vermeye başladı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz