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Pençe Harekâtı’nda toplam 57 terörist etkisiz hale getirildi

Başarılı şekilde devam eden Irak’ın kuzeyi Hakurk bölgesindeki Pençe Harekâtı’nda 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başladığı 27 Mayıs’tan bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 57’ye yükseldi.