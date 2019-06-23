23 Haziran seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için İstanbullular erkenden okullara gitti. Saatlerin 08.00’i göstermesinin ardından vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı.
Bugün 08:57 TSİ- Asayiş
İstanbul’da vatandaşlar sandık başında
İstanbullular Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandık başına gitti. 08.00 itibariyle okullara giden İstanbullular, oy kullanmaya işlemine başladı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz