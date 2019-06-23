Ünlü iş insanı Rahmi Koç, Kandilli İlkokulu’nda kurulan 2233 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oyunu verdikten sonra vatandaşlarla kısa bir süre sohbet eden Koç, okuldan ayrıldı.
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Rahmi Koç oyunu erken saatte kullandı
YSK kararıyla yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul’daki seçmenler sandığa gidiyor. Ünlü iş insanı Rahmi Koç, Kandilli İlkokulu’nda oyunu kullandı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz