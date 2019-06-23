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Ünlü oyuncu Demet Akbağ, oyunu Beşiktaş’ta kullandı

Ünlü oyuncu Demet Akbağ ve oğlu Ali Akbağ, yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu Beşiktaş’ta kullandı. 1071 No’lu sandıkta oyunu kullanan Akbağ, "Sık sık kullanıyoruz. Hayırlısı olsun teşekkür ederim" diyerek okuldan ayrıldı.
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Ünlü oyuncu Demet Akbağ ve oğlu Ali Akbağ, yenide yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu kullanmak üzere Beşiktaş’ta bulunan Tevfik Fikret İlkokuluna geldi. Akbağ, sandık görevlilerine "doğru basmak istiyorum, içeride prova yapabiliyor muyuz?" diye sordu. Sandık görevlilerinin "İçeride boş kağıt var" cevabını vermesi üzerine Akbağ kabine girerek oyunu kullandı. 1071 No’lu sandıkta oyunu kullanan Demet Akbağ, "Sık sık kullanıyoruz. Hayırlısı olsun teşekkür ederim" diyerek okuldan ayrıldı.

Bugün 09:27 TSİ İstanbul- Asayiş

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