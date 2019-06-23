Sanatçı Oğuzhan Koç oyunu kullandı

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi kapsamında sabah saat 08:00’de başlayan oy kullanma işlemi devam ediyor. İstanbullular oylarını kullanmak ikamet ettikleri bölgelerde oylarını kullanıyor. Oyuncu ve müzisyen Oğuzhan Koç sabah erken saatlerde oyunu kullanan isimlerden biri oldu. Koç, Saat 09:30 sıralarında oyunu kullanmak üzere Beşiktaş’ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu’na geldi.
“OY KULLANIP KAYSERİ’YE KONSERE GİDİYORUZ”
Acele ederek girdiği okulda 1068 numaralı sandıkta oyunu kullanan Oğuzhan Koç, basın mensuplarına açıklamada da bulundu. Koç, basın mensuplarının hızlı hareket etmesinin sebebini sorması üzerine Kayseri’de konseri olduğu için acele ettiğini belirtti. Koç “Kayseri’de bugüne seçim olacağını tahmin etmeyerek konser koydum. Orada da seçim gündem olmadığı için bizde koşarak Kayseri’ye geçeceğiz. Ülkemiz ve özellikle İstanbul için hayırlısı olsun” diye konuştu.
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