Bugün 10:48 TSİ - Asayiş

Terör yuvaları havadan imha ediliyor

MSB: "Irak’ın kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu."