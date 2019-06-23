Tunceli’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükseldi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli’nin merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca dün başlatılan operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bugün devam eden Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel - 365 operasyonunda, 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.

(Emin Kuvat/İHA)