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Tunceli’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükseldi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli merkez kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3’e yükseldi.
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli’nin merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca dün başlatılan operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bugün devam eden Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel - 365 operasyonunda, 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.

(Emin Kuvat/İHA)

Bugün 11:22 TSİ Ankara- Asayiş

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