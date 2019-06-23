İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli’nin merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca dün başlatılan operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bugün devam eden Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel - 365 operasyonunda, 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Bugün 11:22 TSİ- Asayiş
Tunceli’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükseldi
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli merkez kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3’e yükseldi.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz