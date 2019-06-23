Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat, oyunu kullandı

23 Haziran’da yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi kapsamında megakentte vatandaşlar oy vermeye devam ediyor. Bu kapsamda 31 Mart Yerel Seçimlerinde Beşiktaş Belediye Başkanı seçilen Rıza Akpolat da eşi ve iki çocuğuyla beraber Beşiktaş Dikilitaş’taki Bingül Erdem Anadolu Lisesine geldi. Partililer ve vatandaşlar tarafından karşılanan Başkan Akpolat, onlarla tek tek tokalaştıktan sonra okula girdi. Görevlilere kolaylık dileyen Akpolat, 1245 No’lu sandığın bulunduğun sınıfa girerek sandık görevlileriyle tokalaştı. Kimliğini vererek mührünü ve oy pusulasını alan Akpolat, oyunu kullandı.

“BU OY ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN KULLANILMIŞ BİR OYDUR”

Sınıftan ayrılarak okulun önüne inen Başkan Akpolat, “Oyumuzu kullandık, ülkemize, ilimizi ve ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz. Çok yoğun bir katılım var, bu da bizi mutlu ediyor" dedi.

(Doğan Can Cesur - Yunus Emre Şeker/İHA)