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Eski Başbakan Tansu Çiller oyunu kullandı

Eski Başbakan Tansu Çiller, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu kullandı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Tansu Çiller, "Herkes diyeceğini söyledi, sıra milletimizde" dedi.
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Türkiye Cumhuriyetinin 22’nci dönem Başbakanı Tansu Çiller, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu kullanmak üzere Sarıyer Yeniköy İlkokulu’na geldi. Eşi Özer Uçuran Çiller ile birlikte saat 11.00’de okula gelen Çiller 2343 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sınıftaki sandık görevlileri ile tokalaşan Çiller, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Çiller, "Hayırlı olsun. Herkes diyeceğini söyledi. Sıra milletimizde. Milletimiz ne derse güzel söyler" şeklinde konuştu.

  • Tansu Çiller daha sonra okuldan ayrıldı.
  • (Davut Has/İHA)

    • Bugün 11:42 TSİ İstanbul- Siyaset

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