15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda seçim göçü

İkametleri İstanbul’da olan ancak farklı şehirlerde yaşayan vatandaşlar 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için İstanbul’a geldi. Oy kullanmak için İstanbul’a gelen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk oluşturdu.
Otogar ve çevresinde seçmenlerin İstanbul’a gelmesinden dolayı oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Kilometrelerce uzayan otobüs kuyruğunda vatandaşlar otogara girmek için uzun süre bekledi. Otogardaki yoğunluk devam ediyor.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz