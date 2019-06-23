Ceyhun Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için Beşiktaş’taki Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geldi. Kimliğini göstererek görevlilerden oy pusulasını alan Ceyhun Yılmaz, daha sonra kabine girerek oyunu kullandı. Pusulanın bulunduğu zarfı 1336 numaralı sandığa atan Yılmaz, görevlilere iyi çalışmalar dileyerek okuldan ayrıldı.
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Ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz oyunu kullandı
Ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu Beşiktaş’ta kullandı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz