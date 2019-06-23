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Bugün 12:37 TSİ- Siyaset

Sağlık Bakanı Koca oyunu kullandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Milletimizin iradesinin tam sandığa yansıması ve önündeki engelleri kaldırmak üzere kamu görevlileri olarak üzerimize düşen gayreti sorunsuz bir şekilde gösterme çabası içerisindeyiz” dedi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saffet Çebi Ortaokuluna gelerek oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra çıkışta bir açıklama yapan Bakan Koca, “Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin İstanbulumuza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bildiğiniz gibi özgür seçimler demokrasimizin güvencesidir. Milletimizin iradesinin tam sandığa yansıması ve önündeki engelleri kaldırmak üzere kamu görevlileri olarak üzerimize düşen gayreti sorunsuz bir şekilde gösterme çabası içerisindeyiz” dedi.

İstanbul’da alınan sağlık tedbirleri hakkında bilgi veren Koca, “Sağlık Bakanlığı olarak özellikle bugün İstanbul’da sağlık hizmetinin sorunsuz devamı ve oy kullanabilecek hastalarımızın taşınması planlandı. Bu çerçevede bugün 3 binin üzerinde sağlık personelimiz nöbet tutmaktadır. Ve 112 Acil Sağlık hizmeti sayımızı 267 olan sayımızı, 30 ek istasyon ilavesi ile 297 acil sağlık istasyonumuz bugün hizmet vermektedir. Bu istasyonlarda özellikle 300 ambulansımız ve bine yakın sağlık personelimiz nöbetçi olarak çalışmaktadır. Ayrıca bugün için evde sağlık hizmeti alan 850 hastamız ve hastanelerimizde yatan oy kullanabilecek 700 hastamız, yani toplam bin 550 hastamızın sandıklara taşınması da planlandı. Bu çerçevede 200 nakil aracımız ve 550 personelimiz görevlendirildi. Ben İstanbul seçiminin ülkemize, başta İstanbulumuza olmak üzere hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan da eşi Reyhan Uzuner ile birlikte gelerek oyunu kullandı.

(Mustafa Esen/İHA)

Bugün 12:37 TSİ İstanbul- Siyaset

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