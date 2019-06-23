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TBMM Başkanı Şentop oyunu Üsküdar’da kullandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, oyunu Üsküdar’da kullandı. Şentop, katılımın bu seçimde 31 Mart’a göre daha yüksek olmasının beklendiğini söyledi.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi dolayısı ile oyunu Üsküdar’daki Sabri Artam Vakfı İlkokulunda eşi ve kızı ile birlikte kullandı. Saat 11.00 sıralarında oyunu kullanacağı 3174 numaralı sandığa gelen Şentop, sandık görevlileriyle el sıkışıp işlerinde kolaylıklar diledi. Ailesiyle birlikte oyunu kullanan Şentop, okul çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Şentop, “Yüksek Seçim Kurulunun verdiği karar neticesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri bugün yenileniyor. Güzel bir havada şu anda. Milletimiz de çok tecrübeli seçim konusunda. Sükunet içerisinde seçimlerimizi yapacağız. Katılım iyi gözüküyor. Hayırlı olmasını diliyorum İstanbulumuz için, milletimiz için. 31 Mart’taki katılım, Türkiye geneline göre İstanbul’da düşüktü. Az da olsa herhalde Türkiye ortalamasını, 31 Mart’taki ortalamayı bugün aşacaktır diye ümit ediyoruz. Hayırlı olsun” diye konuştu.

(Caner Evyapan/İHA)

Bugün 12:48 TSİ İstanbul- Siyaset

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