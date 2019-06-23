Cem Yılmaz “Hadi eyvallah” diyerek oy zarfıyla kapıya yöneldi

31 Mart’ta gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararı alınmasının ardından bugün İstanbullular sandık başına gitti. Çok sayıda ünlü isim de oylarını kullanmak için okulların yolunu tuttu. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sanatçı Yalın, oyuncu Ozan Güven, sanatçı Candan Erçetin ve İbrahim Kutluay oyunu Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulunda kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi. Ünlü isimler, seçmen kağıdı ve nüfus cüzdanıyla birlikte oyunu kullanacağı sandığı öğrenerek sıraya girdi. Cem Yılmaz’ın sandık görevlileriyle sohbet ederken oyunu kullandıktan sonra zarfıyla beraber kapıya yönelerek “Hadi eyvallah” demesi kahkahaya boğdu. Yalın ise oy kullanacağı kabini şaşırınca görevliler tarafından uyarıldı. Candan Erçetin ise kendisini görüntüleyen muhabirlere “Şart mıdır arkadaşlar” dedi.

“VATANDAŞLIK GÖREVİMİ YERİNE GETİRMEM ÇOK NORMAL DEĞİL Mİ”

Oyunu kullanan ünlü komedyen Cem Yılmaz, basın mensuplarının sorularına “Vatandaşlık görevimi yerine getirmem çok normal değil mi” diyerek yanıt verdi.

“KAZANAN İSTANBUL OLSUN İNŞALLAH”

Seçim sonucunda kazananın İstanbul halkı olmasını temenni eden Ünlü sanatçı Yalın, “Tek söyleyeceğim kazanan İstanbul olsun inşallah. Çok güzel bir şehirde yaşıyoruz, inşallah kıymetini bileceğimiz bir gelecek olsun” dedi.

“UMARIM HER AY SEÇİM SANDIĞINA GİDİP OY VERMEK DURUMUNDA KALMAYIZ”

Vatandaşlık görevini yerine getiren ünlü oyuncu Ozan Güven, “Umarım artık bu seçim herkes için adil, hakkaniyetli ve herkesin içine sinen bir seçim olur. Dolayısıyla biz de böyle her ay seçim sandığına gidip oy vermek durumunda kalmayız” ifadelerini kullandı.

“İNŞALLAH YAKIN ZAMANDA GENE BU MEKANDA GÖRÜŞMEYİZ”

Oy kullanmasının ardından soruları yanıtlayan ünlü sanatçı Candan Erçetin, “Ne söyleyebilirim inşallah yakın zamanda gene bu mekanda görüşmeyiz” diye konuştu.

(Hasibe Karadağ - Tunacan Atalay/İHA)