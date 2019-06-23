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Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları İçin İlk Açıklama

CHP İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. İşte İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başları;
Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Açıklama mask
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İmamoğlu: Sonuç Netleşinceye Kadar Sandıkları Terk Etmeyin

23 Haziran’da yaptığımız İBB seçimi ve tabi ki anlamlı bu seçimin en önemli ifadelerinden biriside Türkiye’nin demokrasiye katkısıydı. Seçim hayırlı olsun.

İstanbul’un galibi halkımız iyi ki varlar. Net sonuçlar sandık tutunaklarıyla olur. Tüm görevli arkadaşlarımız sandık başından ayrılmasın. Biz demokrasinin tıkır tıkır ilerlemesinden yanayız. Maalesef 31 martta bu işlemedi. saatleri durdurarak zamanın akışını engelleyemezsiniz.

Halkımız bu haksızlığın hesabını sormuştur. İstanbul’da yeni başlangıç oluyor. bu yeni sayfada İstanbul’da adalet, eşitlik olacak. İsraf ve şatafat ortadan kalkacak. Tüm halkımıza ve İstanbullulara teşekkür ediyorum. Siz demokrasiyi korudunuz.

İstanbul'da Herkes Yeni ve Ortak Bir Sayfa Açacak

İmamoğlu, Şatafat, Kibir ve İsraf Bitecek

İmamoğlu, 16 Milyon İstanbulluya Teşekkür Ediyorum

Ben bütün aileme CHP teşkilatına buraya gelerek bize destek olan belediye başkanlarına, İYİ Parti örgütlerine, sayısı 100 bini aşan İstanbul gönüllülerine HDP seçmenlerine, MHP ve AK Parti ile bütün siyasi parti seçmenlerine bu güzel şehirde yaşayan tüm vatandaşlarımıza kısaca tüm vatandaşlara en yakın yol arkadaşım olan çocuklara, gençlere, annelerimize, teşekkür ediyorum.

İmamoğlu, Sandıktan Bir De Hesap Pusulası Çıkmıştır

İmamoğlu, Önyargı ve Ayrıştırma Dönemi Bitmiştir

İmamoğlu, Partilerden Alınan Referans Kağıtları İle İşe Girme Dönemi Bitmiştir

İmamoğlu, tüm Rakiplerime Teşekkür Ediyorum

İmamoğlu, Sayın Cumhurbaşkanı İstanbullun Sorunlarında Uyumlu Çalışalım

Sayın Cumhurbaşkanı, En Kısa Zamanda Sizi Ziyaret Etmek İstiyorum

İmamoğlu, Yarıda Kalan Vaatlerimizi Hayata Geçireceğiz

İmamoğlu, Her Şeyi Şeffaf Bir Biçimde Vatandaşımızla Paylaşacağız

İmamoğlu, Herşey Bu Güzel İstanbul'da Çok Güzel Olacak

Tabiki bu güzel akşamda sevineceğiz ama sevinmek bir başka kişinin kalbini kırmak anlamına asla gelmez. Bu konuda bütün vatandaşlarımızı en hassas bir şekilde davranmaya davet ediyorum. Bu bir zafer değildir. Yeni bir başlangıçtır. Yarın birbirimizin yüzüne bakacağımızı ve yarından itibaren ben belediye başkanı olarak 16 milyon insanına eşit davranacağımızı buradan duyurmak istiyorum. Elbetteki birazdan arkadaşlarımızla son neticeyi elde ettikten sonra ben otobüsümle bu merkezden Beylikdüzüne yani ikametim olan Beylikdüzüne ilçeme yola çıkacağım. Orada en uygun alanda da vatandaşlarımla buluşacağım. Orada elbetteki bu düşüncelerimi, umutlarımı, mutluluğumu vatandaşlarımla paylaşacağım. İstanbul'a yeni bir başlangıç hayırlı uğurlu olsun. İstanbul'da tekrar ifade ediyorum ki herkese duyuruyorum ki sevgi ve saygıyla selamlıyorum ki herşey çok güzel olacak. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum.

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