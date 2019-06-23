Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapacak

Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu a\u00e7\u0131klama yapacakCHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, saat 20.30\u2019da CHP Genel Merkezi\u2019nde konu\u015facak.\n\n\n(\u0130HA)\n\n
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