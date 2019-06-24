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Arjantin ve Kolombiya turladı

Arjantin, Copa America B Grubu son maçında Katar’ı 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Aynı grupta yer alan Kolombiya da Paraguay karşısında 1-0 galip gelerek turlayan diğer takım olmayı başardı.