Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 00:03 TSİ- Asayiş

İmamoğlu’nun seçimi kazanması kutlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) için yapılan seçimlerin ardından kesin olmayan sonuçlara göre kazanan Ekrem İmamoğlu için vatandaşlar, sokağa çıkarak Beşiktaş ve Saraçhane’deki İBB binası önünde kutlama yaptı.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan seçim sonuçlarının kesin olmayan sonuçları açıklandıktan sonra vatandaşlar sokaklara döküldü. Kesin olmayan sonuçlara göre seçilen Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu için vatandaşlar Saraçhane’de bir araya gelerek kutlama yaptı. Fatih Saraçhane’deki İBB binası önünde toplanan vatandaşlar, seçilen İmamoğlu’nun lehinde sloganlar attı, şarkı söyleyerek kutlama yaptı. Davul zurna eşliğinde halay çekip, kutlama yaptı. Ellerinde Türk Bayrakları ve Ekrem İmamoğlu’nun resimlerinin üzerinde olduğu bayrakları sallayarak, ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ diyerek, sevindi.

Kentin çeşitli yerlerinde sokağa dökülen vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturarak, kutlama yaptı. Beşiktaş Barbaros Bulvarında konvoy oluşturan vatandaşlar korna çalarak, ellerindeki Türk Bayraklarıyla araçların camlarından dışarı çıkarak, sevinç gösterisinde bulundu.

Öte yandan kutlama yapılan yerlerde Çevik Kuvvet Polis ekipleri, TOMA araçlarıyla önlem alarak, güvenliği sağladı.

(Medeni Topaloğlu /İHA)

Bugün 00:03 TSİ İstanbul- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Cem Yılmaz “Hadi eyvallah” diyerek oy zarfıyla kapıya yöneldi mask
Cem Yılmaz “Hadi eyvallah” diyerek oy zarfıyla kapıya yöneldi
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda seçim yoğunluğu mask
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda seçim yoğunluğu
Sabancı ailesi oyunu kullandı mask
Sabancı ailesi oyunu kullandı
İstanbul’da 112 ekipleri hasta ve engelli vatandaşları sandığa taşıdı mask
İstanbul’da 112 ekipleri hasta ve engelli vatandaşları sandığa taşıdı
Oy kullanmaktan dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı mask
Oy kullanmaktan dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, oyunu Beşiktaş’ta kullandı mask
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, oyunu Beşiktaş’ta kullandı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 11 B
Binali Yıldırım’dan İlk Açıklama Geldi mask
Binali Yıldırım’dan İlk Açıklama Geldi
Merkel Resmi Törende Neden Titredi? mask
Merkel Resmi Törende Neden Titredi?
Trump önce İran’ın vurulmasını emretti ardından vazgeçti mask
Trump önce İran’ın vurulmasını emretti ardından vazgeçti
Bakan Akar:’’Layık oldukları cezayı buldular" mask
Bakan Akar:’’Layık oldukları cezayı buldular"
YÖK'ten Açıklama... Üniversite Kontenjanları Belli Oldu mask
YÖK'ten Açıklama... Üniversite Kontenjanları Belli Oldu
Bugün Neler Yaşandı? 22 Haziran 2019 Günün Özeti... mask
Bugün Neler Yaşandı? 22 Haziran 2019 Günün Özeti...

GALERİ

Bugün Neler Yaşandı? 23 Haziran 2019 Günün Özeti... mask
Bugün Neler Yaşandı? 23 Haziran 2019 Günün Özeti...
Sandık görevlileri "sandık yemini" etti mask
Sandık görevlileri "sandık yemini" etti
Ankara'da 26 kaçak yakalandı mask
Ankara'da 26 kaçak yakalandı
Filistinli gençler tam teçhizatlı İsrail askerlerini taşlayarak kovaladı mask
Filistinli gençler tam teçhizatlı İsrail askerlerini taşlayarak kovaladı
Türk Profesöre ABD'den 'En İyi Araştırma' Ödülü mask
Türk Profesöre ABD'den 'En İyi Araştırma' Ödülü
Ankara'da 26 Kaçak Yakalandı mask
Ankara'da 26 Kaçak Yakalandı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL