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Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 5 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir parkta meydana gelen iki grup arasındaki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
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Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Ahi Evran Mahallesi’nde aralarında alacak verecek sorunu olan iki grup ASKİ yanında bulanan parkta bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışma bir anda pompalı tüfeğin de kullanılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda L.Y., B.Y., M.G., K.Ö. ve M.Y. isimli kişiler yaralandı. Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda olayın zanlılarının E.Ü. ve E.Ü. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken yaralılardan L.Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

(İHA)

Bugün 09:03 TSİ Ankara- Asayiş

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