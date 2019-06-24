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24 Haziran 2019 Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Erzurum’un kuzey kesimleri, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
23 Haziran 2019 Yurtta Hava Durumu mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32
  • İstanbul: Az bulutlu 33
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 38
  • Adana: Az bulutlu, kuzeyi ile Toroslar mevkii parçalı bulutlu 34
  • Bursa: Az bulutlu 35
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 39
  • Samsun: Parçalı bulutlu 28

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40
  • (İHA)

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