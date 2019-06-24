24 Haziran 2019 Yurtta Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32
- İstanbul: Az bulutlu 33
- İzmir: Az bulutlu ve açık 38
- Adana: Az bulutlu, kuzeyi ile Toroslar mevkii parçalı bulutlu 34
- Bursa: Az bulutlu 35
- Antalya: Az bulutlu ve açık 39
- Samsun: Parçalı bulutlu 28
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
- Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40
- (İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz