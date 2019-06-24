Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:12 TSİ- Siyaset G: Bugün 10:00 TSİ

Şentop, “Milletimiz İstanbul için tercihini yapmıştır, hayırlı olsun”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, “Milletimiz İstanbul için tercihini yapmıştır, hayırlı olsun. Bu vesileyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyorum” dedi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Şentop, “Milletimiz İstanbul için tercihini yapmıştır, hayırlı olsun

TBMM Başkanı Şentop, sosyal paylaşım sitesi Twittler hesabından yaptığı paylaşımda, “ 23 Haziran seçimleri, Türkiye’nin demokratik olgunlukla ve milli iradenin bir kez daha tezahürüyle sonuçlanmıştır. Demokrasi, milli iradenin sağlıklı ve eşit şartlarda tecelli etmesiyle, bu konuda tereddüte asla yer vermeyecek açık ve şeffaf seçimlerin yapılmasıyla var olur.

Milletimiz İstanbul için tercihini yapmıştır, hayırlı olsun. Bu vesileyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyor; İstanbul’a hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum” dedi.

(İHA)

Bugün 09:12 TSİ Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
“Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım” mask
“Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama
"Ülkemize yapılacak en büyük kötülüktür" mask
"Ülkemize yapılacak en büyük kötülüktür"
Sağlık Bakanı Koca oyunu kullandı mask
Sağlık Bakanı Koca oyunu kullandı
“Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz" mask
“Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz"
Bakan Kurum: “Türkiye’de yeni bir Fikirtepe projesi yaşanmayacak” mask
Bakan Kurum: “Türkiye’de yeni bir Fikirtepe projesi yaşanmayacak”
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 11 B
Bahçeli, İstanbul Seçim Sonucunu Değerlendirdi mask
Bahçeli, İstanbul Seçim Sonucunu Değerlendirdi
Binali Yıldırım’dan İlk Açıklama Geldi mask
Binali Yıldırım’dan İlk Açıklama Geldi
Trump önce İran’ın vurulmasını emretti ardından vazgeçti mask
Trump önce İran’ın vurulmasını emretti ardından vazgeçti
Bakan Akar:’’Layık oldukları cezayı buldular" mask
Bakan Akar:’’Layık oldukları cezayı buldular"
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları İçin İlk Açıklama mask
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları İçin İlk Açıklama
Bugün Neler Yaşandı? 22 Haziran 2019 Günün Özeti... mask
Bugün Neler Yaşandı? 22 Haziran 2019 Günün Özeti...

GALERİ

Ankara’da kontrolden çıkan otomobil kafeye daldı mask
Ankara’da kontrolden çıkan otomobil kafeye daldı
Bugün Neler Yaşandı? 23 Haziran 2019 Günün Özeti... mask
Bugün Neler Yaşandı? 23 Haziran 2019 Günün Özeti...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyunu kullanacağı okulda yoğun güvenlik önlemi mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyunu kullanacağı okulda yoğun güvenlik önlemi
Sandık görevlileri "sandık yemini" etti mask
Sandık görevlileri "sandık yemini" etti
İstanbul Boğazı’ndaki köprüler sis nedeniyle adeta kayboldu mask
İstanbul Boğazı’ndaki köprüler sis nedeniyle adeta kayboldu
Feyzioğlu: Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidir mask
Feyzioğlu: Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidir
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL