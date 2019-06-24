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24 Haziran 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,7390 liradan, euro ise 6,5340 liradan haftaya başladı.
24 Haziran 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları mask
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24 Haziran 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7370 liradan alınan dolar 5,7390 liradan, 6,5320 liradan alınan euro ise 6,5340 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,81 liradan, euro ise 6,58 liradan satılmıştı.

(İHA)

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