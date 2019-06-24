Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:25 TSİ- Gündem G: Bugün 09:26 TSİ

Altındağ'da İki Mahalleye Ortak Pazar

Altındağ Belediyesi, hem Doğantepe hem de Başpınar mahallesi sakinlerinin faydalanabileceği üstü kapalı semt pazarıyla ilgili çalışmalara başladı.
Altındağ'da İki Mahalleye Ortak Pazar mask
Altındağ'da İki Mahalleye Ortak Pazar mask
Altındağ'da İki Mahalleye Ortak Pazar mask
Haber albümü için resme tıklayın

Altındağ Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepleri tek tek hayata geçirmeye devam ediyor. Başpınar ve Doğantepe mahalleleri sakinlerinin isteği olan kapalı pazar alanı için çalışmalar başladı. Her iki mahallenin de tam sınır bölgesinde olacak olan kapalı semt pazarı, 25 metre genişliğinde ve 60 metre uzunluğunda inşa edilecek. 1118. Cadde’de bulunan aile sağlık merkezinin hemen yanında yer alacak pazar alanına, 150 adet tezgâh konulabilecek. Vatandaşların sağlıklı ve temiz bir ortamda alışveriş yapabileceği pazar alanında ayrıca zabıta noktası da bulunacak. Zabıta binasının içerisine yer alacak mescit ve lavabolardan hem vatandaşlar hem de esnaf faydalanabilecek.

KAPALI SEMT PAZARLARI ARTACAK

Altındağ Belediyesi olarak vatandaşlardan gelen talepleri anında işleme aldıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Vatandaşlarımız bölgeye kapalı pazar alanı yapılmasını istediler. Bizde yaptığımız değerlendirmeler sonucunda en uygun noktaya bir pazar alanı inşasına başlıyoruz. Üstü kapalı olacak olan pazar alanımızın projeleri hazırlandı, zemini için çalışmalara devam ediyoruz. Pazar alanımız konumu itibariyle hem Doğantepe hem de Başpınar mahallesi sakinlerine hizmet edecek. Kapalı semt pazarlarıyla ilgili diğer mahallelerden gelen talepleri de değerlendiriyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın huzurlu bir ortamda alışveriş yapabilmesi için pazar alanı sayısını artıracağız” dedi.

# BAŞKENT HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 09:25 TSİ Ankara/ Altindağ- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Oğuz'dan Hasta ve Hasta Yakınlarına Anlamlı Ziyaret mask
Oğuz'dan Hasta ve Hasta Yakınlarına Anlamlı Ziyaret
Altındağ'da İki Mahalleye Ortak Pazar mask
Altındağ'da İki Mahalleye Ortak Pazar
24 Haziran 2019 Yurtta Hava Durumu mask
24 Haziran 2019 Yurtta Hava Durumu
(Görüntülü) Bisiklet yolları işgal altında mask
(Görüntülü) Bisiklet yolları işgal altında
(Görüntülü) Türk profesöre ABD'den 'en iyi araştırma' ödülü mask
(Görüntülü) Türk profesöre ABD'den 'en iyi araştırma' ödülü
(Görüntülü) 'Trump, İran rejimini değiştirmek için fiilen savaş istemiyor' mask
(Görüntülü) 'Trump, İran rejimini değiştirmek için fiilen savaş istemiyor'
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 11 B
Bahçeli, İstanbul Seçim Sonucunu Değerlendirdi mask
Bahçeli, İstanbul Seçim Sonucunu Değerlendirdi
Binali Yıldırım’dan İlk Açıklama Geldi mask
Binali Yıldırım’dan İlk Açıklama Geldi
Trump önce İran’ın vurulmasını emretti ardından vazgeçti mask
Trump önce İran’ın vurulmasını emretti ardından vazgeçti
Bakan Akar:’’Layık oldukları cezayı buldular" mask
Bakan Akar:’’Layık oldukları cezayı buldular"
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları İçin İlk Açıklama mask
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları İçin İlk Açıklama
Bugün Neler Yaşandı? 22 Haziran 2019 Günün Özeti... mask
Bugün Neler Yaşandı? 22 Haziran 2019 Günün Özeti...

GALERİ

Ankara’da kontrolden çıkan otomobil kafeye daldı mask
Ankara’da kontrolden çıkan otomobil kafeye daldı
Bugün Neler Yaşandı? 23 Haziran 2019 Günün Özeti... mask
Bugün Neler Yaşandı? 23 Haziran 2019 Günün Özeti...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyunu kullanacağı okulda yoğun güvenlik önlemi mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyunu kullanacağı okulda yoğun güvenlik önlemi
Sandık görevlileri "sandık yemini" etti mask
Sandık görevlileri "sandık yemini" etti
İstanbul Boğazı’ndaki köprüler sis nedeniyle adeta kayboldu mask
İstanbul Boğazı’ndaki köprüler sis nedeniyle adeta kayboldu
Feyzioğlu: Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidir mask
Feyzioğlu: Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidir
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL