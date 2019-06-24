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İstanbul’u felç eden kaza!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası çıkışında bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Bir kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi.
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İstanbul’u felç eden kaza!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası çıkışında bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Bir kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi.

(İHA)

# TRAFİK KAZASI ANKARA İLE İLİŞKİLİ:

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