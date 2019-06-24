Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:30 TSİ- Dünya G: Bugün 09:53 TSİ

Para badmintonda 6 madalya sevinci

Milli badmintoncularımız Dublin’de 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.
Para badmintonda 6 madalya sevinci mask
Büyütmek için resme tıklayın

Para badmintonda 6 madalya sevinci

İrlanda’nın başkenti Dublin’de düzenlenen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan Para Badminton Uluslararası Turnuvası’nda milli badmintoncularımız 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

40 ülkeden 210 sporcunun yer aldığı turnuvada tek kadınlarda Halime Yıldız SL3 kategorisinde gümüş, Emine Seçkin WH2 kategorisinde bronz madalyaya ulaştı.

WH1-WH2 kategorisi çift kadınlarda Emine Seçkin, Belçikalı partneri ile bronz, karışık çiftlerde Rus partneri ile gümüş madalyanın sahibi olurken, WH1-WH2 kategorisi karışık çiftlerde mücadele eden Avni Kertmen-Narin Uluç ikilisi ise bronz madalya elde etti.

(İHA)

Bugün 09:30 TSİ Ankara- Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
İran: “Olası askeri saldırı sonuçlarından ABD sorumlu” mask
İran: “Olası askeri saldırı sonuçlarından ABD sorumlu”
İngiltere’nin Yeni Başbakanı Seçiliyor mask
İngiltere’nin Yeni Başbakanı Seçiliyor
Pakistan’da Tren Kazası: 3 Ölü... Çok Sayıda Yaralı Var mask
Pakistan’da Tren Kazası: 3 Ölü... Çok Sayıda Yaralı Var
İtalya’da Doğalgaz Patlaması: 3 Ölü mask
İtalya’da Doğalgaz Patlaması: 3 Ölü
İran’da 4.6 Büyüklüğünde Deprem mask
İran’da 4.6 Büyüklüğünde Deprem
Merkel Resmi Törende Neden Titredi? mask
Merkel Resmi Törende Neden Titredi?
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 11 B
Bahçeli, İstanbul Seçim Sonucunu Değerlendirdi mask
Bahçeli, İstanbul Seçim Sonucunu Değerlendirdi
Binali Yıldırım’dan İlk Açıklama Geldi mask
Binali Yıldırım’dan İlk Açıklama Geldi
Trump önce İran’ın vurulmasını emretti ardından vazgeçti mask
Trump önce İran’ın vurulmasını emretti ardından vazgeçti
Bakan Akar:’’Layık oldukları cezayı buldular" mask
Bakan Akar:’’Layık oldukları cezayı buldular"
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları İçin İlk Açıklama mask
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları İçin İlk Açıklama
Bugün Neler Yaşandı? 22 Haziran 2019 Günün Özeti... mask
Bugün Neler Yaşandı? 22 Haziran 2019 Günün Özeti...

GALERİ

Ankara’da kontrolden çıkan otomobil kafeye daldı mask
Ankara’da kontrolden çıkan otomobil kafeye daldı
“Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım” mask
“Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım”
Bugün Neler Yaşandı? 23 Haziran 2019 Günün Özeti... mask
Bugün Neler Yaşandı? 23 Haziran 2019 Günün Özeti...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyunu kullanacağı okulda yoğun güvenlik önlemi mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyunu kullanacağı okulda yoğun güvenlik önlemi
Sandık görevlileri "sandık yemini" etti mask
Sandık görevlileri "sandık yemini" etti
İstanbul Boğazı’ndaki köprüler sis nedeniyle adeta kayboldu mask
İstanbul Boğazı’ndaki köprüler sis nedeniyle adeta kayboldu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL