Yabancı Milletvekilleri Hamamönü'nde
Ankara’ya çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen; Kosova, Yunanistan, Romanya, Hırvatistan, Sırbistan ve Arnavutluk parlamentoları milletvekilleri, Altındağ’ın tarihi bölgesi Hamamönü’nü dolaştı. Yabancı milletvekili heyeti, önce Hamamönü’nün tarihi hakkında bilgi sahibi oldu, ardından bölgeyi gezdi.
Mehmet Akif Ersoy Evi’ni yakından görme fırsatı bulan heyet üyeleri, eski Ankara evlerini de ilgiyle inceledi. Heyet, daha sonra Hamamönü Sanat Sokağı’na geçti. Buradaki atölyeleri gezen heyet, Hamamönü’nde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 6 ülkenin milletvekillerinden oluşan heyet, Altındağ Belediyesi tarafından Hamamarkası’nda devam eden restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi aldı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz