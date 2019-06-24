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Bu Okul "Artık" Başka Bir Okul

Mamak’taki Yahya Kemal Ortaokulu öğrencilerinin, “Daha yeşil bir okul” hayalini, genç girişimciler gerçekleştirdi. GGYD’nin çabalarıyla okulun bir koridoru botanik bahçe haline getirildi, ortaya olağanüstü bir görüntü çıktı.
Bu Okul "Artık" Başka Bir Okul mask
Bu Okul "Artık" Başka Bir Okul mask
Bu Okul "Artık" Başka Bir Okul mask
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GGYD’liler öğrencilerin hayalini gerçekleştirdi, bir okulu botanik bahçeye dönüştürdü; Bu Okul Artık Başka Bir Okul

Her şey, birkaç ay önce Mamak Yahya Kemal Ortaokulu’ndan bir grup öğrencinin, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı M. Nezih Allıoğlu’nu ziyaret etmesiyle başladı. Başkan Allıoğlu’na, okullarında yeterince yeşil olmadığını söyleyerek hazırladıkları projeyi anlatan çocuklar, “Okulumuz çiçek açıyor” adını verdikleri proje için destek istedi. Çocukların duyarlılığına ve taleplerine kayıtsız kalmayan Başkan Allıoğlu ise üyeleri seferber etti. Derneğin yönetim kurulu üyelerinden, inşaatçı Çağatayhan Acı haftalarca okula giderek projenin her aşamasıyla bizzat ilgilenirken, üyelerin mali desteğiyle okulun bir koridorları adeta cennetten bir köşe haline getirildi.

Tavanda Bulut, Köşede Bahçe

Proje kapsamında okul koridorlarının tavanları gezegen ve bulut fotoğrafları ile kaplandı, koridorların yerleri yeşile boyandı ve köşelere bitkiler yerleştirildi. Okulun ikinci katındaki koridorun sonuna ise botanik bahçe oluşturuldu. Çiçek gibi olan koridorlar, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yahya Kemal Ortaokulu Müdürü Doğan Koçyiğit, idari kadro, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin ev sahipliğinde düzenlenen törene GGYD’lilerin yanısıra Mamak İlçe protokülü ve okul müdürleri de katıldı. Yahya Kemal Ortaokulu öğrencilerinin akademik, sportif ve sanatsal başarılarının da sergilendiği açılışta renkli görüntüler yaşandı.

Allıoğlu: Çok doğru Bir İş Yaptık

GGYD Başkanı M.Nezih Allıoğlu, burada yaptığı konuşmada, o gün kendisini ziyaret eden çocukların isteklerine kulak vererek ne kadar doğru bir şey yaptıklarını şimdi daha iyi anladıklarını söyledi. Çocukların akademik başarısı için eğitim kadar fiziki koşulların önemli olduğunu da vurgulayan Başkan Allıoğlu, “Bundan sonra da elimiz, bu okulumuzun üzerinde olacak” dedi. Okul müdürü Doğan Koçyiğit ise GGYD’lilerin bu jestinin tüm çocukları, kendilerini ve velileri çok mutlu ettiğini kaydetti, “Umuyoruz ki okulumuzdan sizler gibi başarılı iş insanları çıkacak” dedi.

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Bugün 09:36 TSİ Ankara/ Mamak- Gündem

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