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Bu yaz da tüm çocuklar TEGV'de!

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın, çocukların tatilde hem eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayan, hem de eğitimlerine katkıda bulunan ücretsiz "Yaz Etkinlikleri" 17 Haziran’da başladı.
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Yaz evde değil, TEGV’de geçer

Türkiye'nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu olan TEGV’in her yıl gerçekleştirdiği yaz etkinlikleri, çocukların yaz dönemini çeşitli aktiviteler yaparak geçirebilecekleri ve eğlenirken öğrenebilecekleri ortamlar sunmaya devam ediyor. TEGV’in yaz etkinlikleri, Türkiye genelinde 32 ilde 9 Eğitim Parkı, 38 Öğrenim Birimi ve 24 Ateşböceği Mobil Öğrenim Birimi’nde ilköğretim çağındaki çocuklarla buluştu.

TEGV ile çocuklar birbirinden güzel aktivitelerde bulunarak tatil günlerini eğlenceli ve verimli bir şekilde değerlendirebilecekler. Yaz Etkinlikleri kapsamında sanattan spora, beslenmeden müziğe ve bilime kadar birbirinden farklı ve eğlenceli etkinlikleri çocuklara sunuluyor. Çocuklar ayrıca gönüllüler ile birlikte kültür ve çevre gezilerine katılıp, bahçe ve kutu oyunları oynayıp, film saatlerine katılabiliyorlar.

TEGV’de yaz etkinlikleri her sene olduğu gibi bilim etkinlikleri, spor, sanat, müzik, beslenme, kutu oyunları, serbest etkinlikler ve gezilerle dopdolu yaşanacak. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın yaz etkinlikleri 17 Haziran – 2 Ağustos 2019 tarihlerini kapsayacak ve 72 Eğitim noktasında uygulanacak.

Bu yaz tatilini dolu dolu geçirmek ve yeni arkadaşlarla tanışmak isteyen tüm çocuklar 17 Haziran- 2 Ağustos arası TEGV’in etkinlik noktalarını ziyaret edebilir.

# KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:

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