Mayıs Ayında Siyaset Gündeminin Zirvesinde Yüksek Seçim Kurulu Vardı

Yüksek Seçim Kurulu’nun, 31 Mart’ta yapılan seçimlerin bazı ilçe ve beldelerde iptaline karar vermesinin ardından, Artvin’in Yusufeli, Kırıkkale’nin Keskin, Denizli’nin Honaz ilçeleri ve Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı olan Kesmetepe beldesinde vatandaşlar yeniden sandık başına gitti. Siyaset gündemi listesinde uzun süredir yerini koruyan seçimler, Mayıs ayında 24 bin 129 haber ile en çok konuşulan siyasi başlıklardan biri oldu.

İstanbul yeniden sandık başına gidiyor

AKP'nin İstanbul'da seçimlerin iptali için yaptığı başvurunun ardından Yüksek Seçim Kurulu, Sadi Güven başkanlığında toplandı. Toplantıda AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı olağanüstü itiraz görüşüldü. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini, 4'e karşı 7 üyenin aldığı karar ile iptal etti. Bu kararı ile YSK, 159 bin 343 haberle medyada yer aldı.

Karar sonucu, Ekrem İmamoğlu’nun 17 Nisan’da aldığı mazbatanın hükümsüz hale gelmesi ile “mazbata”, 37 bin 330 habere yansıyarak siyaset gündeminin en çok konuşulanlarından oldu. Yüksek Seçim Kurulu, süreyi de dikkate alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran 2019’da yapılmasına karar verdi. MTM’nin raporuna göre 80 bin 498 habere konu edilen 23 Haziran, siyaset gündeminde de büyük yankı uyandırdı.

Türkiye ile ABD arasında S-400 gerginliği devam ediyor

Mayıs ayında Türkiye, dış politikaya ve ABD ile yaşanan S-400’lere odaklandı. Konu kapsamında hem Rusya hem de Türk hükümeti tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında, Temmuz ayı itibariyle teslimatın başlayacağı öngörülüyor.

S-400 füzelerinin Rusya’dan alınmasına ABD tarafından büyük tepki geldi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, NATO ile ilgili bir toplantıda, "Türkiye kararını vermeli. Tarihin en başarılı askeri ittifakında kritik bir ortak olarak mı kalmak istiyor yoksa ittifakımıza zarar verecek dikkatsiz kararlarıyla bu iş birliğinin güvenliğini riske atmak mı" şeklinde açıklamalarda bulunurken, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü

Morgan Ortagus, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması halinde çok ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alınmasına ilişkin olarak, “Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Uluslararası ticarette herhalde kazan kazan esası her ülkenin menfaatinin gereğidir. Bu olmadığı takdirde de biz herhangi bir şeyi de almaya ne mecburuz ne mahkûmuz. Amerika nasıl kendi menfaatine göre hassas davranacaksa, Türkiye olarak biz de menfaatimizi düşünerek bu adımları atacağız" ifadeleri ile ABD tarafından yapılan açıklamalara tepkisini ortaya koydu.

Türkiye ile ABD arasındaki S-400 ve F-35 anlaşmazlığı, Batı basınının gündeminden düşmezken, Türk medyasında 35 bin 560 habere konu olarak Mayıs ayının çok konuşulan gündem konuları arasında yer aldı.