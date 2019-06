Aktif Doğumda Anne Tercihlerine Saygı Ön Planda Tutuluyor

Tüm dünyadan doğum uzmanları 28-30 Haziran’da Türkiye’de buluşacak

Doğum bir kadının hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri. İşte hem annenin hem de bir ölçüde bebeğin tüm hayatını etkileyen bu deneyim, “aktif doğum” kavramı ile artık yepyeni bir biçimde yaşanıyor. “İşin özünde yaptığımız şey doğumla ilgili kadim bilgileri profesyonel doğum ekipleriyle yeniden yorumlamak oldu” diyen Acıbadem Taksim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hakan Çoker, bir kadının pozitif doğum deneyimi için en çok ihtiyaç duyduğu şeyin, mahremiyetine saygılı, birebir ve kesintisiz destek olduğunu belirterek 28-30 Haziran arası dünyada ilk defa yapılacak “1. Uluslararası Doğum Ekipleri ve Doğum Psikolojisi Kongresi”nde aktif doğumun her yönüyle ele alınacağını söylüyor.

Aktif doğumda merkez, anne…

Anne adayına başta ebe olmak üzere gebeliğinin başından sonuna kadar yakından tanıma ve ihtiyaç duydukça erişebilme fırsatı bulduğu 3 kişilik bir ekiple kendini rahat hissettiği pozisyonda doğum yapma imkanı veren aktif doğum ise giderek yaygınlaşıyor. Kadının hem ne istediğini bilmesi hem de korkularını öğrenmesinin pozitif doğum deneyimini mümkün kılacağını kabul eden aktif doğumun, çok daha az müdahaleyle gerçekleşmesi ve daha rahat olması nedeniyle, kadınları doğum yapmaya teşvik etmekte ve sezaryen oranlarının düşürülmesinde kilit bir rol oynayacağı düşünülüyor.

Anneye özel bir ekip var

Anne adaylarını farklı biçimlerde etkileyen doğum olgusu, gebenin hem gergin olabildiği hem de tüm kontrolü eline almak istediği, bunu yaparken bir yandan da mahremiyetini olabildiğince korumak istediği eşsiz bir durum. “Doğuma kiminle gireceğim? Nasıl doğum yapmak istediğimi biliyor muyum?” sorularını kendisine sormaya başlayan günümüz anne adayları, bu konuda da söz sahibi olmak istiyor. Doğuma hamileliğin başından sonuna kadar çok iyi tanıyıp güvendikleri ve diledikleri zaman kendilerine moral destek verebilecek uzman bir ekiple girmek isteyenler aktif doğumu tercih ediyor. “Doğum bir ekip işidir ve anneyle bebeğin sağlıklı olmasının yanı sıra en çok istenen şey annenin olumlu bir doğum deneyimi yaşamasıdır. Aktif doğumda anne adayı her şeyin odağına alınıyor. Öncelikle ebe, anneyi bilgilendirmekte ve yönlendirmekte aktif bir rol oynuyor. Ebe, ‘doula’ adı verilen sağlık dışı uzman bireyler ve doğum psikoloğundan oluşan ekipler uzman doktor koordinasyonunda bu deneyimi anneye en güzel biçimde yaşatabiliyor” diyor.

“Doğum psikoloğu kavramını dünyaya biz kazandırdık”

Ekipteki üçüncü kişi ise doğum psikoloğu. “Dünyada doğum öncesi ve sonrası ile çalışan psikolologlar elbette vardı ama doğum psikoloğu kavramını dünya tıp literatürüne Türkiye olarak biz kazandırdık” diyen Dr. Hakan Çoker, Türkiye’nin ve dünyanın ilk doğum psikoloğu Uzman Psikolog Neşe Karabekir’in liderliğinde hayata geçen bu kavramın artık tüm dünya tarafından tanındığını vurguladı. “Doğum öncesi gebeyle sürekli olarak çalışan ve aynı zamanda terapist olan bir uzmanın bir de doğum gibi belirsizliklerle dolu ve ne kadar süreceği belli olmayan bir süreçte görev alması büyük bir özveri” diyor.

Doğum İçin El Ele Derneği tarafından düzenlenen ve Acıbadem Taksim Hastanesi’nin ana sponsorluğunda 28-30 Haziran tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek “1. Uluslararası Doğum Ekipleri ve Doğum Psikolojisi Kongresi”, doğum konusunda tüm dünyadan uzmanları Türk doktorlar ve ailelerle bir araya getirecek. Amerikan APPPAH (Association of Pre and Perinatal Psychology and Health) ve Avrupa merkezli ISPPM (International Society for Pre- and Perinatal Psychology and Medicine) kuruluşlarının da desteklediği kongrede uzmanlar, multidisipliner olarak doğumu, doğum ekiplerini ve doğumda aileye desteği ele alacaklar. Üç gün sürecek kongrede paralel toplantılarda da aileler değişik uzmanlarla kongre kapsamındaki ‘Parenthood Festivali’nde buluşacaklar.