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PTT’den ‘Türkiye Cumhuriyeti ve Moğolistan Arasında Diplomatik İlişkilerin 50. Yıldönümü’ Anma Pulu

PTT AŞ tarafından 2019 yılında Türkiye ile Moğolistan arasında diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümünün kutlanması anısına ‘TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE MOĞOLİSTAN ARASINDA DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN 50. YILDÖNÜMÜ’ konulu anma pulu ve ilk gün zarfı 24 Haziran 2019 tarihinde tedavüle sunuldu.
PTT’den ‘Türkiye Cumhuriyeti ve Moğolistan Arasında Diplomatik İlişkilerin 50. Yıldönümü’ Anma Pulu mask
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PTT’DEN ‘TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE MOĞOLİSTAN ARASINDA DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN 50. YILDÖNÜMÜ’ KONULU ANMA PULU VE İLK GÜN ZARFI

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından "Türkiye Cumhuriyeti ve Moğolistan Arasında Diplomatik İlişkilerin 50. Yıldönümü" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı bugün tedavüle çıktı. Posta pulunun yer aldığı portföy içerisinde; konulu 2x 2 TL bedelli (100x157 mm boyutunda) Anma Pulu, söz konusu pula ait (140x210 mm boyutunda) 5,50 TL bedelli ilk gün zarfı PTT İşyerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "Kızılay PTT Merkez Müdürlüğü İzmir 2 Cd. No:40 Kızılay Çankaya/ANKARA" adresinde "Türkiye Cumhuriyeti ve Moğolistan Arasında Diplomatik İlişkilerin 50. Yıldönümü 24.06.2019 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE MOĞOLİSTAN ARASINDA DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN 50. YILDÖNÜMÜ

Türkiye ile Moğolistan arasındaki diplomatik ilişkiler 24 Haziran 1969 tarihinde başlamıştır. 1990'lı yıllarda gelişmeye başlayan ilişkilerimiz, 1996 yılında Ulanbator'da Büyükelçiliğimizin açılması,1997 yılında ise Ankara'da Moğolistan Büyükelçiliğinin açılması ile büyük bir hız kazanmış olup bugüne kadar imzalanan yüzden fazla ikili anlaşma ile ilişkilerimiz güçlenmiştir.

Moğolistan, tarihte bilinen en eski Türk yazıtı olan Orhun abidelerine ev sahipliği yapmaktadır. Bu bağlamda Ülkemiz, kökleri asırlar öncesine dayanan Türk-Moğol ilişkilerine özel bir önem vermekte olup iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlenmesi yönünde çaba sarf etmektedir. Moğolistan da aynı anlayışı benimsemiş ve 2011 yılında kabul ettiği "Dış Politika Konsepti’nde ABD, AB, Japonya, Güney Kore ve Hindistan'la birlikte Türkiye'yi de "üçüncü komşu" olarak belirtmiştir.

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